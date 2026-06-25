Ciclo Pilares IA en Mendoza: Joaquín Andreu dijo que la inteligencia artificial mejora la eficiencia operativa

El ciclo Pilares IA reunió en Mendoza a referentes del ecosistema tecnológico y empresarial para analizar el impacto real de la inteligencia artificial en la actividad productiva. El eje Logística e Industria 4.0 concentró gran parte del interés por la exposición de Joaquín Andreu, gerente de Estrategia de Andreu Logística y representante de la tercera generación de la empresa familiar Grupo Andreu , y su experiencia aplicando IA en operaciones logísticas complejas.

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El encuentro se desarrolló en el Hilton Mendoza Hotel, con organización de Los Andes junto a Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción de Mendoza. Bajo el lema “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas”, el evento puso en agenda cómo la tecnología ya está modificando procesos, decisiones y estructuras en compañías de distintos sectores.

En el eje Logística e Industria 4.0 , Joaquín Andreu, gerente de Estrategia de Andreu Logística, planteó una definición concreta del negocio: “ la logística es la industria de la disponibilidad ”.

Desde esa mirada, explicó cómo el valor de un producto depende directamente de su llegada correcta al punto de consumo: “ si llegó vencida a la góndola, si llegó con la etiqueta rota o si llegó a un lugar donde la demanda no era adecuada, el valor es 0 ”.

Andreu profundizó en que la logística no se limita al transporte, sino que implica transformar disponibilidad en valor real, conectando producción, distribución y demanda en tiempo y forma dentro de una cadena cada vez más compleja.

El ciclo Pilares IA reunió en Mendoza a referentes del ecosistema tecnológico y empresarial en el Hilton Mendoza Hotel.

De chatbots a agentes de IA: automatización que toma decisiones en sistemas reales

Uno de los ejes centrales de la exposición fue la diferencia entre herramientas tradicionales y sistemas avanzados de inteligencia artificial aplicados a la operación.

Andreu explicó que “un chatbot trabaja sobre un guion preescrito de una base de datos”, mientras que un agente de IA va más allá: “es un software que percibe el entorno, toma una decisión y tiene la capacidad de disparar procesos en distintos sistemas”.

En ese sentido, detalló cómo estos agentes ya interactúan con sistemas como ERP, CRM o WhatsApp, ejecutando acciones como facturación, comunicaciones con clientes o activación de procesos internos, lo que redefine la automatización dentro de la empresa.

Del ERP a WhatsApp: cómo la IA cambió la operación logística en Andreu Logística

El caso de Andreu Logística fue uno de los más ilustrativos del evento. El propio Joaquín Andreu reconoció su perfil no técnico al inicio de la transformación: “no soy experto en tecnología, no soy programador, no soy ingeniero en sistemas. Solo estoy bastante inquieto y curioso”.

Uno de los desarrollos más relevantes fue la digitalización de la operación en campo mediante WhatsApp, reemplazando procesos manuales de registro y control. En este sistema, “mandan la foto, procesa. Si ve que falta algún dato, hace una validación rápida con el chofer de cada una de las unidades, todas las interacciones a través de WhatsApp”.

El impacto también alcanzó la gestión administrativa. En cobranzas, el sistema consolidó información del ERP y organizó la deuda en un esquema simple: “trabaja en un sistema con un semáforo”, explicó, con estados que ordenan la gestión de pagos de clientes.

Productividad, tiempos y cultura interna: el impacto directo de la IA en la organización

La implementación de inteligencia artificial generó efectos concretos en la operación diaria de la compañía. Uno de los resultados más visibles fue la liberación de tiempo operativo: “les liberamos 16 horas por semana cada uno de ellos”, en referencia a los operadores que antes realizaban tareas manuales.

Joaquin Andreu, Ciclo Pilares (2) El encuentro abordó cómo la IA ya impacta en procesos, decisiones y eficiencia dentro de las empresas. Walter Caballero

También se registraron mejoras en la gestión financiera, con una reducción en los tiempos de cobro: “logramos una mejora del tiempo de morosidad, un 10 por 100”. Más allá de los indicadores, Andreu destacó un cambio cultural dentro de la organización, impulsado desde distintas áreas: “estamos generando una cultura de trabajo distinta”, con equipos que comienzan a identificar oportunidades de automatización en sus propios procesos.

Consultas y dudas en sala: empleo, reemplazo laboral y control de la inteligencia artificial

Tras la exposición, el intercambio con el público giró en torno a uno de los temas más sensibles: el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la reorganización del trabajo dentro de las empresas.

Ante la consulta sobre si la automatización implicó reducción de personal, Andreu fue claro en el enfoque de su compañía: “tenemos recursos finitos para contratar gente, y la gente que habíamos contratado muchas veces no está disponible”. En ese sentido, explicó que el objetivo no fue reemplazar puestos, sino liberar tiempo operativo: “darle una ganancia concreta el haberle podido liberar horas de trabajo que no es de calidad y que no suma valor”.

Otra de las preguntas apuntó al desarrollo de los agentes de IA dentro de la empresa. Andreu detalló que el primer sistema fue tercerizado, pero que luego comenzaron a desarrollarlos internamente: “el primero lo hicimos tercerizado, y el segundo ya lo empezamos a hacer dentro de la compañía”.

También se consultó sobre la gobernanza de datos y el uso de modelos de inteligencia artificial externos. En ese punto, explicó que trabajan con un entorno controlado: “compramos un sistema cerrado en la nube y le ponemos un cortafuego de inicio y cierre a ese ecosistema”, con el objetivo de evitar filtraciones y unificar el uso de herramientas dentro de la organización.

Finalmente, surgieron dudas sobre el uso de herramientas no oficiales por parte de los equipos. Andreu reconoció que el proceso es gradual: “estamos transicionando y tratando de entender la lógica, no tenemos el 100% controlado todavía”, aunque remarcó que el foco está puesto en ordenar la adopción interna más que prohibirla.