Ciclo Pilares IA: Eugenia Messina explicó cómo la IA mejora la eficiencia y el monitoreo en tiempo real de los viajes

Con una importante convocatoria en el Hilton Mendoza Hotel, comenzó una nueva edición de Pilares IA , el encuentro que reúne a especialistas, empresas, pymes y referentes tecnológicos para analizar el impacto de la inteligencia artificial en sectores estratégicos de la economía. Dentro del eje Logística e Industria 4.0 , una de las expositoras destacadas fue Eugenia Messina , gerente de Administración y Desarrollo Comercial de Grupo Messina.

Ciclo Pilares: "La tecnología atraviesa a toda la minería y esas exigencias se trasladan a los proveedores"

La representante de la empresa de transporte compartió la experiencia de transformación digital que atraviesa la compañía, detalló cómo incorporaron herramientas basadas en IA para optimizar procesos y explicó cuáles son los desafíos culturales y tecnológicos que enfrenta el sector frente a una nueva etapa de innovación.

Al repasar la evolución de la actividad, Eugenia Messina destacó cómo la incorporación de nuevas tecnologías modificó por completo la gestión de las operaciones logísticas. Según explicó, durante décadas gran parte del trabajo dependía de procesos manuales y de una comunicación mucho más lenta que la actual.

" Hace 70 años no teníamos esta tecnología. Todo se hacía con teléfono fijo, mapas de papel y documentación manual. La información sobre un viaje podía tardar días en conocerse ", recordó la ejecutiva. Con el paso del tiempo llegaron las computadoras, el fax, las planillas electrónicas, los correos electrónicos y los primeros GPS, herramientas que permitieron agilizar procesos y mejorar el control de las operaciones.

Eugenia Messina expuso en el eje Logística e Industria 4.0 de Pilares IA y presentó proyectos de transformación digital implementados en Grupo Messina.

Sin embargo, para Messina el cambio más profundo se está produciendo en la actualidad. "Hoy contamos con celulares, sistemas de gestión, GPS monitoreados, sensores en motores, sensores neumáticos, medición del consumo de combustible y trazabilidad de cargas. Y, por supuesto, la inteligencia artificial, que es el gran cambio que estamos atravesando ", afirmó al describir el nuevo escenario tecnológico que atraviesa la logística.

Cómo Grupo Messina utiliza la inteligencia artificial para reducir costos y mejorar la eficiencia

Durante su presentación, la empresaria explicó que la compañía ya incorporó distintas soluciones de inteligencia artificial destinadas a optimizar la operación diaria. Entre ellas mencionó la optimización automática de rutas, la predicción de demanda, el monitoreo en tiempo real de flotas y la automatización de procesos administrativos.

Messina detalló que uno de los principales objetivos fue reducir tareas repetitivas que consumían tiempo y recursos. "Teníamos mucho papel asociado a los viajes y esa documentación demandaba muchas horas de trabajo. Empezamos a incorporar procesos para digitalizar información y automatizar la carga de datos", señaló.

La implementación permitió acelerar distintas tareas internas. "Hemos automatizado varios procesos y hemos ganado mucho tiempo de trabajo", sostuvo. Entre los avances concretos destacó la carga de facturas mediante sistemas de reconocimiento de información integrados con la plataforma de gestión de la empresa, lo que permitió mejorar la productividad de los equipos administrativos.

Los desafíos que aparecieron durante la implementación de proyectos basados en IA

La incorporación de nuevas herramientas no estuvo exenta de dificultades. Messina explicó que algunos desarrollos debieron modificarse cuando la realidad operativa mostró limitaciones que no habían sido previstas durante las etapas iniciales del proyecto.

Uno de los casos estuvo vinculado a la digitalización de documentos físicos. "Intentamos sacar una foto de los papeles para que la inteligencia artificial extrajera automáticamente los datos, pero muchas veces esos documentos llegaban borrados o con información poco clara", relató. Esa situación obligó a mantener instancias de revisión humana, lo que reducía parte de los beneficios esperados.

La experiencia, según explicó, permitió comprender que la adopción tecnológica requiere ajustes permanentes y una evaluación constante de los procesos. Lejos de abandonar la iniciativa, la empresa continuó desarrollando alternativas para mejorar la calidad de la información y aprovechar mejor las capacidades de la inteligencia artificial.

La apuesta por el monitoreo en tiempo real para tomar mejores decisiones logísticas

Uno de los proyectos más importantes que desarrolla actualmente Grupo Messina está relacionado con la obtención de información precisa y en tiempo real sobre los viajes. La empresa detectó que la falta de datos inmediatos generaba diferencias operativas que terminaban impactando en los costos.

"El problema era no contar con información exacta sobre los viajes en tiempo real. Cada una de esas diferencias genera costos adicionales en el camino", explicó. Frente a esa situación, la compañía comenzó a trabajar en herramientas que permiten conocer con mayor precisión recorridos, tiempos de operación y posibles desvíos.

Para alcanzar ese objetivo desarrollaron un asistente digital capaz de interactuar con los conductores durante los trayectos. La herramienta permite registrar información operativa de manera sencilla y generar datos que luego se integran a los sistemas de gestión de la empresa, fortaleciendo los procesos de análisis y control.

El cambio cultural como condición necesaria para incorporar nuevas tecnologías

Más allá de la innovación tecnológica, Messina consideró que uno de los principales desafíos está relacionado con la adaptación de las personas a nuevas formas de trabajo. En ese sentido, remarcó que la transformación digital no puede avanzar sin el compromiso de quienes participan diariamente de las operaciones.

"La gente tiene que adaptarse al cambio. Muchas personas tenían miedo de ser reemplazadas o pensaban que su trabajo iba a desaparecer, pero no es así. El chofer va a seguir estando y necesita adaptarse porque mañana va a venir otra tecnología", afirmó.

La directiva explicó que la estrategia de la empresa consiste en facilitar la adopción mediante herramientas simples y procesos diseñados junto a los propios trabajadores. "No es una decisión impuesta desde la gerencia. Es un trabajo en conjunto porque gran parte del éxito depende de que ellos también participen del proceso", sostuvo al responder consultas del público.

Tecnología tercerizada, análisis de datos y nuevos desarrollos para los próximos meses

Durante el intercambio con los asistentes, Messina también explicó cómo se organizó la empresa para impulsar estos proyectos tecnológicos. Actualmente, Grupo Messina trabaja con especialistas externos que acompañan el diseño y desarrollo de las soluciones vinculadas a inteligencia artificial.

"Nosotros compartimos nuestras ideas y necesidades con personas especializadas que nos ayudan a transformarlas en proyectos concretos. Hoy no tenemos un departamento interno de tecnología dedicado a esto", explicó. Aunque por ahora la estrategia está basada en la tercerización, aseguró que la compañía evaluará incorporar nuevas capacidades internas si el crecimiento de los proyectos lo requiere.

Además, destacó que la empresa continúa fortaleciendo sus sistemas de análisis de información. "Hace muchos años desarrollamos un sistema propio que funciona muy bien. Ahora estamos trabajando con Power BI y la idea es complementar nuestro trabajo con más información, más estadísticas y una mejor toma de decisiones", señaló al describir los próximos pasos de la organización en materia de transformación digital.