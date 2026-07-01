Turismo: en qué consiste el proyecto legislativo de reorganización público-privada del Emetur

El diputado provincial de Fuerza Patria, Lucas Ilardo , presentó un proyecto de ley para modificar el funcionamiento del Ente Mendoza Turismo (Emetur) e incorporar al sector privado en la conducción del organismo sin que el Estado pierda el control mayoritario.

Fuerte cruce entre Gabriela Testa y el diputado Lucas Ilardo por un proyecto para reformar el Emetur

El proyecto ingresó a la Legislatura en medio de un fuerte cruce con la presidenta del Emetur, Gabriela Testa , quien cuestionó públicamente la iniciativa. Sin embargo, el legislador kirchnerista aseguró a Los Andes que muchas de las observaciones realizadas por la funcionaria ya habían sido incorporadas al texto definitivo antes de su presentación.

La iniciativa, que modifica la Ley 8.845, propone transformar el Emetur en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria , crear un directorio integrado por representantes públicos y privados, establecer un sistema de estadísticas auditables y modificar el régimen laboral del organismo, entre otros cambios.

La iniciativa aún no se eleva a la Comisión de Turismo que preside Pablo Castro (La Libertad Avanza). El legislador libertario evitó dar opiniones al respecto hasta que la propuesta ingrese formalmente, manifestó a este diario.

El eje central del proyecto consiste en transformar el actual Ente Mendoza Turismo en EMETUR S.A. , una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es dotar al organismo de mayor flexibilidad para la promoción turística e incorporar al sector privado en la planificación y la toma de decisiones sin resignar el control público.

La propuesta establece que la Provincia conservará el 55% del capital accionario, porcentaje que será intransferible, mientras que el 45% restante podrá ser suscripto por cámaras empresarias y entidades vinculadas al turismo.

Además, el Estado mantendrá poder de veto sobre las decisiones estratégicas, como modificaciones del objeto social, venta de activos, aprobación del presupuesto o una eventual disolución de la sociedad.

Otro de los cambios relevantes es la conformación de un directorio de cinco miembros. Tres serían designados por el Gobierno provincial —que conservaría la mayoría— y dos por el sector privado.

El presidente tendría doble voto en caso de empate y también se prevé una representación rotativa de los distintos oasis productivos de Mendoza para garantizar una mirada federal de la actividad turística.

Lucas Ilardo-Fuerza Patria El diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria)

La iniciativa también incorpora un Sistema Estadístico de Impacto Turístico, con publicación trimestral y datos auditables sobre llegada de visitantes, ocupación hotelera, ingreso de divisas y distribución territorial del turismo. Esos indicadores quedarían vinculados a la evaluación de la gestión del directorio.

En materia de financiamiento, el proyecto mantiene el Fondo de Promoción Turística, financiado con el 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos, y habilita que el sector privado realice aportes voluntarios en dinero o en especie para campañas o proyectos especiales. El texto aclara expresamente que esos aportes no constituirán nuevos impuestos ni contribuciones obligatorias.

Respecto del personal, la iniciativa propone que el organismo pase a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo, aunque garantiza la conservación de la estabilidad, la antigüedad, el régimen previsional y las remuneraciones de los trabajadores transferidos desde la administración pública.

También prevé incentivos vinculados al cumplimiento de metas y una cláusula que garantiza el regreso a la administración provincial si la sociedad fuera disuelta.

Por último, el proyecto incorpora nuevas herramientas de control institucional. Los integrantes del directorio deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales, se crea un régimen específico para prevenir conflictos de intereses y se mantiene el control del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado sobre el manejo de los fondos públicos.

El turismo en el centro del debate

Para el diputado provincial, la discusión trasciende el proyecto de ley. Según explicó a Los Andes, la iniciativa busca abrir un debate sobre el funcionamiento del organismo encargado de la política turística provincial.

"El objetivo de esto no era el proyecto de ley. El objetivo era debatir el turismo, que se generara el debate. De hecho le agradezco porque, aunque su respuesta fue un poco ordinaria, ayudó a instalar la discusión pública", señaló.

Ilardo aseguró además que el texto presentado en la Legislatura no es el mismo borrador que comenzó a circular entre empresarios, cámaras y especialistas del sector antes de su ingreso formal.

El diputado provincial cuestionó las críticas formuladas por la presidenta del Emetur y sostuvo que fueron realizadas sobre una versión preliminar de la iniciativa. "Ella salió con el borrador del proyecto que nosotros estábamos circulando entre los distintos actores para que nos devolvieran su opinión. No era el proyecto definitivo", afirmó.

Según explicó, muchas de las observaciones realizadas por Testa ya habían sido planteadas previamente durante las consultas y terminaron incorporándose al texto definitivo. "Todo eso que planteó ella, que ya lo habían planteado otros, está modificado. Hubo muchos aportes que me hicieron y los fui incorporando", señaló.

Ilardo aseguró además que, durante la discusión pública del proyecto, Testa respondió las observaciones jurídicas pero no refutó los indicadores turísticos que él expuso. "Me discutió todo menos que el turismo está andando mal", apuntó.

El modelo Córdoba y el reclamo empresario

Uno de los principales argumentos del diputado provincial es que Mendoza debería adoptar un esquema similar al de Córdoba, donde el sector privado integra el organismo de promoción turística con participación en las decisiones.

Según afirmó, esa modalidad también existe en otros destinos como Ushuaia y es un reclamo histórico de las cámaras empresarias mendocinas. "Hace diez años que el sector empresario pide ser parte del Emetur con voz y voto", dijo.

En ese sentido, rechazó las críticas sobre un supuesto aumento de la presión tributaria. "No va a haber ningún aumento de impuestos. Los empresarios ya hacen aportes en especie cada vez que se organiza un congreso o una campaña de promoción. Lo único que planteo es reconocer esa participación y que también puedan controlar cómo se administra el organismo", aseguró.

En tanto, desde el Gobierno provincial defienden el modelo de participación empresaria a través del Consejo Consultivo de la Actividad Privada del Emetur, creado por la Ley 8845 y reglamentado por el Decreto 1220/23.

Gabriela Testa-Consejo Consultivo-turismo Gabriela Testa en una reunión del Consejo Consultivo de Actividad Privada Archivo

Desde el año 2024 se han realizado 13 reuniones y de hecho, la próxima se dará este jueves en el Centro de Congreso y Exposiciones. Está previsto que Testa realice declaraciones para ponerlo en valor, tras este encuentro, pudo saber este diario.

Allí participan: la Asociación Mendocina de Agencias de Viaje y Turismo (AMAVYT), la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y afines de Mendoza (AEHGA), la Cámara de Turismo de la Provincia de Mendoza, la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), Bodegas de Argentina, la Cámara de Turismo de San Rafael, la Cámara de Comercio, Industria, Minería, Ganadería y Turismo de Malargüe y la Asociación Malargüina de Turismo.

Los números que cuestiona el diputado

El diputado provincial afirmó que la iniciativa nació a partir de su análisis sobre la evolución del turismo provincial y cuestionó especialmente las estadísticas oficiales elaboradas por el Observatorio del Emetur.

Sostuvo que los datos difundidos por el organismo no coinciden con los publicados por el INDEC ni por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y criticó que el Gobierno provincial utilizara información de plataformas privadas como "Booking" para medir la actividad.

"Cuando empecé a ver que las estadísticas no coincidían con las del INDEC ni con las de la ANAC, me di cuenta de que había un problema", sostuvo.

Ilardo afirmó que, de acuerdo con los informes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Mendoza registra una caída sostenida en la llegada de pasajeros por vía aérea durante 2026.

Según detalló, entre enero y junio la provincia perdió entre el 6% y el 8% mensual de turistas que arribaron en vuelos de cabotaje, con un descenso promedio acumulado del 11% en el primer semestre.

Turismo Emetur Turistas Un informe revela cómo viajan y qué buscan los turistas que visitan Mendoza Prensa Gobierno de Mendoza

También señaló un retroceso del turismo de reuniones, uno de los segmentos de mayor impacto económico. Aseguró que Mendoza pasó de organizar alrededor de 500 eventos a unos 300, perdiendo posiciones frente a otras ciudades del país.

"Hasta Rosario nos pasó", sostuvo, y remarcó que cada turista de reuniones genera un impacto económico equivalente al de tres turistas vacacionales.

Otro de los cuestionamientos apunta a la ocupación hotelera. Ilardo sostuvo que incluso los propios datos difundidos por el Emetur muestran una caída, aunque aseguró que las cifras publicadas por el INDEC reflejan un descenso todavía mayor.

En ese sentido, agregó que mientras el organismo nacional registró una caída del 3% en la actividad turística de Mendoza, Córdoba mostró un crecimiento del 7,6%, lo que, a su entender, evidencia diferencias en la gestión de ambos destinos.

Por último, el diputado provincial insistió en que existe un problema de credibilidad con las estadísticas oficiales del organismo. "Hay un conflicto con los números porque el Emetur no tiene estadísticas en las que el sector crea. El sector privado dice que el Observatorio del Emetur es el 'INDEC de Moreno'."