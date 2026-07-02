El SUTE aceptó la oferta salarial del Gobierno y cerró la paritaria docente: de cuánto es el aumento

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aceptó este miércoles la propuesta salarial presentada por el gobierno de Alfredo Cornejo en la reapertura de las paritarias, por lo que quedó encaminado el acuerdo para docentes y celadores durante el segundo semestre del año.

La oferta aceptada contempla un incremento salarial del 11% para el segundo semestre, distribuido en un 7% a partir de agosto y un 4% en noviembre , con base de cálculo sobre los haberes de junio.

La decisión fue adoptada en un plenario provincial luego de un proceso de consultas internas que incluyó asambleas en las escuelas y reuniones departamentales.

Desde el gremio informaron que participaron 892 delegados de 703 establecimientos educativos de toda la provincia , una convocatoria que calificaron como una de las más numerosas de los últimos años.

Además del aumento porcentual, el acuerdo incorpora una cuota extraordinaria destinada a docentes y celadores. En el caso de los docentes, será de $330.000 por cada cargo, por lo que quienes posean dos cargos o una carga horaria equivalente percibirán $660.000.

Para los celadores, el monto será de $300.000 y se abonará en tres cuotas: $150.000 el 17 de julio, $100.000 el 11 de septiembre y los $50.000 restantes durante octubre.

La propuesta había sido presentada por el Ejecutivo la semana pasada y, antes de ser definida en el plenario provincial, fue analizada en las distintas escuelas mediante asambleas. El cronograma de deliberación incluyó un plenario departamental el 30 de junio y la instancia provincial del 1 de julio, donde finalmente se resolvió aceptar la oferta.

El acuerdo representa una mejora respecto de la primera propuesta que el Gobierno había acercado el pasado 5 de junio. En aquella oportunidad, la comisión negociadora ofreció un incremento total del 8%, compuesto por un 5% en agosto y un 3% en noviembre, esquema que fue rechazado por el sindicato al considerarlo insuficiente.

Las condiciones del SUTE

Pese a la aceptación de la nueva propuesta, el SUTE aclaró que el acuerdo salarial no implica el cierre de otros reclamos pendientes. El secretario general del gremio, Gustavo Correa, sostuvo que la organización continuará exigiendo respuestas sobre distintos temas que, según planteó, aún no fueron resueltos por el Poder Ejecutivo.

Entre esos puntos mencionó la situación de la educación superior, el sector de jóvenes y adultos, mejoras en la obra social OSEP, las condiciones laborales de los vicedirectores de escuelas de jornada completa, el reconocimiento de un adicional por tareas diferenciadas para los celadores y la titularización de horas en educación artística y especial, entre otros aspectos.

El dirigente también remarcó que la aceptación de la propuesta salarial no significa resignar las demandas del sector y advirtió que el sindicato seguirá de cerca la evolución de la inflación. En ese sentido, señaló que el gremio no está dispuesto a que los trabajadores de la educación pierdan poder adquisitivo si las proyecciones económicas no se cumplen y anticipó que mantendrán los reclamos por los distintos canales gremiales.

Por último, en el gremio destacaron la amplia participación registrada durante el proceso de consulta, al considerar que la cantidad de delegados presentes reflejó el nivel de involucramiento de los trabajadores de la educación en la definición de la política salarial del sector.