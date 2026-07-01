Victoria Villarruel fue a Comodoro Py por una demanda de calumnias y el periodista acusado no se presentó

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , se presentó este miércoles en los tribunales federales de Retiro para participar de una audiencia de conciliación en el marco de la demanda por calumnias e injurias que inició contra el periodista español Javier Negre .

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Sin embargo, el encuentro judicial se frustró debido a que el dueño del portal “La Derecha Diario” no asistió a la convocatoria del juez federal Sebastián Casanello.

Villarruel arribó al edificio de Comodoro Py 2002 minutos antes de las 11:30 horas, rodeada de un fuerte operativo de seguridad que incluyó el cierre del pasillo de acceso al juzgado y la reserva de un ascensor para su uso exclusivo.

La titular del Senado permaneció algo más de media hora dentro de la sede judicial en el cuarto piso, pero ante la incomparecencia de Negre, se retiró pasadas las 12:00 sin realizar declaraciones a la prensa.

La demanda, una acción de instancia privada, fue presentada por Villarruel en agosto de 2025 a raíz de una serie de publicaciones en la red social X.

En dichos posteos, Negre calificó a la Vicepresidenta de “traidora y golpista” al gobierno de Javier Milei, luego de que ella habilitara una sesión en el Senado donde la oposición aprobó leyes que el Ejecutivo objetaba, como la emergencia en discapacidad.

Por su parte, el periodista español ha mantenido una postura desafiante frente a la denuncia. "Nos defenderemos con uñas y dientes. Esta denuncia no nos va a amordazar", expresó Negre, comparando el accionar de Villarruel con supuestos "tintes autoritarios" del mandatario español Pedro Sánchez.

Villarruel sostiene ser víctima de una “campaña de amenazas y hostigamiento” metódica a través de redes sociales, la cual buscaría erosionar las instituciones y generar un "daño institucional y diplomático".

Tras el fracaso de esta audiencia de conciliación, el juez Casanello deberá resolver si convoca a una nueva instancia o si la causa avanza directamente hacia el proceso judicial.