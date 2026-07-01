Santilli debutó en el Congreso con una reunión clave por la ley de Zonas Frías

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , comenzó su actividad política en el Congreso con una serie de reuniones en el Senado destinadas a reunir apoyos para la agenda legislativa impulsada por el Gobierno nacional. El principal objetivo es avanzar con la aprobación de la reforma del régimen de Zonas Frías , que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora debe ser debatida por la Cámara alta.

Cornejo estuvo en la jura de Diego Santilli y le dejó un mensaje: qué le dijo al nuevo jefe de Gabinete

Antes del encuentro con los distintos bloques, Santilli fue recibido por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich , y luego participó de una reunión junto a legisladores oficialistas y representantes de espacios dialoguistas, entre ellos UCR , PRO , Provincias Unidas , Encuentro Misionero , Primero Los Salteños e Independencia .

El proyecto busca modificar el esquema vigente de subsidios a las tarifas de gas, reduciendo el alcance territorial de los beneficios incorporados en la ampliación aprobada durante 2021.

La iniciativa mantiene los descuentos automáticos para los usuarios de la Patagonia , Malargüe y la Puna , mientras que en otras regiones los beneficios quedarían limitados a quienes acrediten condiciones de vulnerabilidad social o integren el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) .

Según la postura del Gobierno, la ampliación implementada en 2021 incrementó el gasto fiscal y extendió subsidios a zonas que no presentan las mismas condiciones climáticas que aquellas contempladas originalmente por el programa.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de mayo, con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, aunque en el Senado enfrenta un escenario más complejo debido a la mayor incidencia política de los gobernadores.

Quedó aprobada la readecuación del Régimen de Zonas Frías Quedó aprobada la readecuación del Régimen de Zonas Frías con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. NA

La agenda legislativa del oficialismo

La reunión de Santilli forma parte de la estrategia parlamentaria definida por el presidente Javier Milei durante un encuentro previo con diputados y senadores oficialistas, en el que se establecieron las prioridades legislativas para las próximas semanas.

El oficialismo aspira a realizar una sesión el 8 de julio, en la que además de la ley de Zonas Frías buscará avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada ley Hojarasca, dos proyectos que quedaron relegados tras la crisis política generada por la renuncia de Manuel Adorni.

A esa agenda también se suman una iniciativa para habilitar determinados esquemas societarios administrados mediante sistemas de inteligencia artificial y el tratamiento del denominado super-RIGI, un régimen orientado a promover inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y otras actividades estratégicas.

Santilli reunió a 13 gobernadores en la previa de su jura como jefe de Gabinete Santilli se reunió con gobernadores en la previa de su jura como jefe de Gabinete. redes

La negociación por el quórum

Además del respaldo político necesario para aprobar las iniciativas, el Gobierno trabaja para garantizar el quórum durante la sesión prevista para el 8 de julio, teniendo en cuenta que al día siguiente se celebrará el Día de la Independencia y varios senadores planean participar de los actos oficiales en sus provincias.

En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para esa misma fecha, en una decisión que, según la nota original de Perfil, evidenció diferencias respecto del cronograma legislativo promovido por Patricia Bullrich.