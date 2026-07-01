Polémica por un video de Jorge Macri donde critica a la Iglesia por asistir a personas en situación de calle

Un video grabado durante una reunión de vecinos el año pasado volvió a poner en el centro de la escena al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , luego de que cuestionara el rol de la Iglesia Católica en la asistencia a personas en situación de calle. La difusión del fragmento generó una respuesta del Arzobispado de Buenos Aires , aclaraciones del Gobierno porteño y cuestionamientos de distintos referentes de la oposición.

En el video, Macri sostuvo que dar comida y abrigo a personas que permanecen en la vía pública "solo hace que vengan más y queden más dependientes de eso" . Según fuentes del Gobierno de la Ciudad, las imágenes corresponden a un encuentro realizado el año pasado y fueron viralizadas recientemente fuera de su contexto.

El director de Comunicación Institucional del Arzobispado de Buenos Aires, Facundo Fernández Buils , afirmó que las declaraciones del jefe de Gobierno les llamaron la atención, aunque aclaró que desconocen el contexto en el que fueron pronunciadas.

Al mismo tiempo, destacó a La Nación que la relación entre la Iglesia y la administración porteña mantiene un "diálogo fluido, abierto y constante" .

Fernández Buils explicó que la Iglesia cuenta actualmente con 33 centros barriales y 26 hogares , donde brinda asistencia a más de 1.300 personas por noche . Además, sostuvo que el acompañamiento no se limita a la entrega de alimentos.

Ahora a Jorge Macri también le molesta que la Iglesia Católica le dé un plato de comida caliente a la gente en situación de calle. El silencio de algunos aturde. pic.twitter.com/Ywm7MGjw8l

"No es solo un plato de comida. Tenemos una red de personas que acompañan a personas que no quieren ir a hogares o paradores; no fomentamos que se queden en la calle", expresó al respecto.

La explicación del Gobierno porteño

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron a La Nación que el video corresponde a una reunión vecinal realizada el año pasado y remarcaron que posteriormente Jorge Macri mantuvo encuentros con representantes de la Iglesia, por lo que negaron la existencia de un conflicto institucional.

También defendieron las políticas oficiales de asistencia y aseguraron que la Ciudad dispone de más de 60 centros de inclusión, con más de 5.000 plazas para alojamiento y equipos integrados por profesionales, organizaciones e iglesias.

Jorge Macri, intendente de Vicente López, está de visita en Mendoza. Criticó la campaña de vacunación y aseguró que JxC no es oposición sino alternativa. Jorge Macri. (foto archivo) Los Andes

En una versión más extensa del video, difundida por el Ejecutivo porteño, Macri sostuvo que la Ciudad ofrece alternativas para que las personas no permanezcan en la calle y afirmó: "Por supuesto que hay que dar de comer. Nosotros no queremos que a nadie le falte comida. De hecho, damos 475.000 raciones de comida por día en la ciudad de Buenos Aires. Pero no es solución vivir en la calle".

Las críticas de la oposición

La difusión del video provocó cuestionamientos de distintos dirigentes opositores.

El senador Mariano Recalde vinculó el discurso del jefe de Gobierno con un intento de acercamiento político a La Libertad Avanza (LLA), mientras que el legislador Leandro Santoro consideró que Macri debería reconocer el trabajo que realiza la Iglesia con las personas en situación de vulnerabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emmaferrario/status/2072299171659334034&partner=&hide_thread=false En lugar de colaborar con la Iglesia y las organizaciones que ayudan a las personas que están en la calle, Jorge Macri se enoja porque dejan en evidencia lo que el Gobierno de la Ciudad no hace: sacar a la gente de la calle. https://t.co/MOEu3TOaVx — Emma Ferrario (@emmaferrario) July 1, 2026

También cuestionaron sus declaraciones Paula Penacca, Emmanuel Ferrario, Guadalupe Tagliaferri y Hernán Rossi, quienes defendieron el rol de las organizaciones religiosas en la asistencia social. En cambio, Graciela Ocaña destacó el trabajo del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, aunque consideró innecesario confrontar con la Iglesia.

Desde el bloque legislativo de La Libertad Avanza, en tanto, evitaron polemizar y se limitaron a señalar que se trata de "una opinión de Jorge".