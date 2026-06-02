El cornejismo negocia con la oposición para ampliar el proyecto de reforma constitucional

El proyecto impulsado por el senador provincial Néstor Majul para eliminar las elecciones legislativas de medio término todavía no comenzó su tratamiento formal en la Legislatura. A un poco más de dos semanas de haber sido presentado, la iniciativa permanece en una etapa de negociaciones políticas en la que el oficialismo busca sumar apoyos opositores y analiza ampliar el alcance de la reforma constitucional .

Ministro de Axel Kicillof desestimó el indulto de Cristina Kirchner y sostuvo que no es prioritaria su situación judicial

La oposición cuestionó el proyecto del Gobierno sobre ludopatía por no prohibir la publicidad de juegos online

La propuesta ingresó al Senado el 19 de mayo y plantea modificar la Constitución provincial para que ambas cámaras legislativas sean renovadas completamente cada cuatro años, en simultáneo con la elección de gobernador y vicegobernador.

De esta manera, desaparecerían las elecciones legislativas intermedias que actualmente se realizan cada dos años. Sin embargo, el proyecto aún no fue debatido en comisión.

Desde Cambia Mendoza explicaron que durante estas semanas mantuvieron conversaciones con distintos bloques legislativos para conocer su posición respecto de la iniciativa y explorar posibles acuerdos.

Según indicaron, la intención es que el expediente comience a ser tratado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) durante las próximas semanas.

Néstor Majul

La búsqueda de los votos para avanzar

La demora en el tratamiento tiene una explicación política. Para declarar la necesidad de una reforma constitucional, el oficialismo necesita reunir una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras legislativas.

Actualmente, Cambia Mendoza se encuentra a dos votos de alcanzar ese número, por lo que el acompañamiento de sectores opositores resulta indispensable para que la iniciativa pueda avanzar. En ese contexto, desde el oficialismo reconocieron que existen conversaciones para ampliar la propuesta original.

"Estuvimos hablando con los diferentes bloques para saber qué pensaban del proyecto y hemos tenido buena recepción. También le hemos estado planteando la posibilidad de sumar nuevos artículos para que sea más amplio. Queremos que reine la vocación política", señalaron fuentes oficialistas.

Además, explicaron que entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de modificar la fecha de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura y sumar otros proyectos de reforma constitucional ya presentados.

El "sí,pero" del peronismo

Las conversaciones alcanzan también al bloque del peronismo, donde existen posiciones diversas respecto de la iniciativa impulsada por Majul. Desde uno de los sectores del PJ admitieron que la propuesta contiene aspectos positivos, aunque aclararon que todavía existen reparos sobre algunos puntos.

"Dentro del bloque tenemos posturas diferentes sobre el proyecto, pero en general vemos que tiene cosas positivas. Sin embargo, tenemos algunos reparos", señalaron.

Al mismo tiempo, plantearon que si el oficialismo pretende incorporar nuevos temas a la discusión debería abrir un debate más amplio sobre la Constitución provincial y apuntaron contra el gobernador, Alfredo Cornejo.

"Si realmente quieren agregar más artículos, por qué directamente no empezamos a hablar de una verdadera reforma de la Constitución en vez de seguirle poniendo parches. Estaría bueno que el gobernador diga qué es lo que realmente quiere. Él tiene el poder político, no un simple proyecto de un senador", indicaron.

Bloque del perosnimo del senado El bloque del peronismo de la Cámara de Senadores junto al diputado nacional, Emir Félix.

Desde ese espacio también sostuvieron que podrían analizarse otros temas vinculados con el funcionamiento institucional de la provincia, como la distribución de la coparticipación entre municipios o la representación legislativa.

Además, señalaron que el debate deberá determinar si la eliminación de las elecciones intermedias responde a una necesidad institucional o a una conveniencia política.

"Hay que diferenciar bien lo que es oportunismo o necesidad. Hay quienes creen que la eliminación de las elecciones intermedias es oportunismo y lo hacen para la tribuna. Pero realmente es una necesidad que tiene la sociedad para que la resolvamos ya. Esas cosas debemos plantearnos cuando tratemos el proyecto", agregaron.

La postura de La Cámpora

Una mirada similar expresaron desde el sector de La Cámpora, que tampoco descartó avanzar en la discusión de la iniciativa.

"Nos parece positivo el proyecto de Majul. Se puede charlar de agregar algún artículo más", señalaron desde el bloque del Frente Patria.

Sin embargo, coincidieron en reclamar una definición política más clara por parte del gobernador Alfredo Cornejo respecto del alcance que pretende darle a una eventual reforma constitucional. "Lo que tiene que plantear el oficialismo es lo que realmente piensa y quiere el gobernador", sostuvieron.

Omar Parisi - Félix González (1) El bloque del Frente Patria del senado está conformado por Félix González y Omar Parisi. Ramiro Góm,ez / Los Andes.

Desde La Cámpora también advirtieron que existen numerosos proyectos de modificación constitucional que llevan años presentados sin avanzar y que podrían formar parte de la discusión si finalmente se amplía el temario.

"Hay que ver hasta dónde quieren agregar artículos porque hay un montón de archivos de cambios de la Constitución que están dormidos. De ser así, los planteamos a todos y empezamos a discutir ahí", afirmaron.

Y agregaron: "Antes de que avancemos queremos que el gobernador dé la cara y diga realmente qué pretende con la Constitución. No que mande a un senador a poner la cara".

La reforma que impulsa Majul

El proyecto de Néstor Majul propone modificar los artículos 70 y 78 de la Constitución provincial para eliminar las elecciones legislativas de medio término y establecer un nuevo esquema de renovación de la Legislatura.

Actualmente, Mendoza renueva parcialmente las cámaras de Senadores y Diputados cada dos años. La iniciativa plantea reemplazar ese sistema por una renovación total de ambas cámaras cada cuatro años, en simultáneo con la elección de gobernador y vicegobernador.

Según argumentó el legislador, el objetivo es unificar el calendario electoral, reducir la frecuencia de los procesos electorales y generar mayores condiciones de estabilidad institucional para la planificación de políticas públicas.

El senador también aclaró que la propuesta no contempla modificaciones al régimen de reelección del gobernador ni altera el sistema republicano de división de poderes. Además, vinculó el proyecto con el proceso de autonomía municipal que actualmente atraviesa la provincia.

Según el autor, la eliminación de las elecciones legislativas intermedias permitiría además que los concejales sean elegidos junto con los intendentes cada cuatro años, consolidando un esquema electoral unificado tanto a nivel provincial como municipal.