El mendocino Facundo Leal, expresidente de Arsat detenido, tenía equipos de espionaje en su casa

La investigación que tiene como protagonista al expresidente de Arsat, Facundo Leal , sumó nuevos elementos tras el hallazgo de una serie de equipos de espionaje profesional en su departamento de Palermo Chico , además de los cientos de miles de dólares y drogas antes reportados .

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Según informó La Nación, el procedimiento se llevó a cabo el jueves pasado y los efectivos de la Policía Federal encontraron una valija de seguridad marca Panaro que contenía al menos 19 dispositivos especializados en grabación y vigilancia encubierta .

Entre los elementos secuestrados había equipos de registro de audio y video camuflados en objetos de uso cotidiano , como anteojos de sol, una llave de auto, un control remoto, una lapicera y un mouse de computadora. Además, los investigadores hallaron un detector de radiofrecuencia diseñado para localizar cámaras ocultas, micrófonos espía y rastreadores GPS.

La valija de espionaje que encontraron en la casa de Facundo Leal.

La valija de espionaje que encontraron en la casa de Facundo Leal

También fue secuestrado un mini GPS con capacidad de rastreo satelital y micrófono incorporado, así como un teléfono satelital Iridium 9555, un dispositivo utilizado para comunicaciones en zonas sin cobertura celular convencional gracias a su conexión con una red global de satélites.

La valija de espionaje que encontraron en la casa de Facundo Leal Los objetos de espionaje que encontraron dentro de la valija en la casa de Facundo Leal. La Nación.

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue un inhibidor de señal, un aparato capaz de bloquear comunicaciones de telefonía móvil, redes WiFi y sistemas de posicionamiento satelital.

Todos los dispositivos se encontraban cuidadosamente organizados dentro de la valija, alojados en compartimentos especialmente diseñados en la gomaespuma interior.

Facundo Leal El teléfono Iridium 9555 que ofrece conectividad en cualquier parte del mundo. La Nación

Las autoridades buscan ahora determinar si los equipos contienen grabaciones o información de interés para la causa. Para ello, los aparatos fueron enviados a peritaje con el objetivo de recuperar eventuales archivos almacenados.

El hallazgo coincide con testimonios que señalan que Leal tenía la costumbre de grabar y filmar reuniones y conversaciones con distintas personas de su entorno. Los investigadores intentan establecer cuál era el destino de ese material y si respondía a intereses personales o de terceros.

Facundo Leal sigue detenido

Leal permanece detenido en dependencias de la Policía Federal y, por el momento, no obtuvo autorización para acceder a la libertad bajo fianza. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Domínguez y del juez Lino Mirabelli.

El mendocino desarrolló gran parte de su carrera en Arsat desde la creación de la empresa estatal. Entre 2022 y 2024 presidió la compañía y posteriormente fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos durante la gestión del presidente Javier Milei, cargo que ocupó hasta enero de este año.

A lo largo de su trayectoria también mantuvo vínculos con diversos sectores de la política y el empresariado, consolidando una extensa red de contactos que hoy vuelve a quedar bajo la lupa mientras avanza una investigación.