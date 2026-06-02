2 de junio de 2026 - 13:35

El mendocino Facundo Leal, expresidente de Arsat detenido, tenía equipos de espionaje en su casa

En la vivienda del mendocino en Palermo hallaron una maleta que contenía al menos 19 dispositivos adaptados para el espionaje como lentes, lapicera, mouse y detectores de radiofrecuencia.

Encontraron una valija con equipos de espionaje en el departamento de Facundo Leal.

Encontraron una valija con equipos de espionaje en el departamento de Facundo Leal.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Secuestraron dinero en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al ex titular de ARSAT

Los más de US$ 2 millones incautados al mendocino exfuncionario de Arsat no estaban declarados

Por Redacción Política
El mendocino Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos y exgerente de compras de Arsat

Investigan a otro mendocino por la presunta corrupción en Arsat: fue funcionario de Fernández y Milei

Por Redacción Política

Según informó La Nación, el procedimiento se llevó a cabo el jueves pasado y los efectivos de la Policía Federal encontraron una valija de seguridad marca Panaro que contenía al menos 19 dispositivos especializados en grabación y vigilancia encubierta.

La valija de espionaje que encontraron en la casa de Facundo Leal
La valija de espionaje que encontraron en la casa de Facundo Leal.

La valija de espionaje que encontraron en la casa de Facundo Leal.

Los objetos que encontraron dentro de la valija de espionaje

Entre los elementos secuestrados había equipos de registro de audio y video camuflados en objetos de uso cotidiano, como anteojos de sol, una llave de auto, un control remoto, una lapicera y un mouse de computadora. Además, los investigadores hallaron un detector de radiofrecuencia diseñado para localizar cámaras ocultas, micrófonos espía y rastreadores GPS.

También fue secuestrado un mini GPS con capacidad de rastreo satelital y micrófono incorporado, así como un teléfono satelital Iridium 9555, un dispositivo utilizado para comunicaciones en zonas sin cobertura celular convencional gracias a su conexión con una red global de satélites.

La valija de espionaje que encontraron en la casa de Facundo Leal
Los objetos de espionaje que encontraron dentro de la valija en la casa de Facundo Leal.

Los objetos de espionaje que encontraron dentro de la valija en la casa de Facundo Leal.

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue un inhibidor de señal, un aparato capaz de bloquear comunicaciones de telefonía móvil, redes WiFi y sistemas de posicionamiento satelital.

Todos los dispositivos se encontraban cuidadosamente organizados dentro de la valija, alojados en compartimentos especialmente diseñados en la gomaespuma interior.

Facundo Leal
El teléfono Iridium 9555 que ofrece conectividad en cualquier parte del mundo.

El teléfono Iridium 9555 que ofrece conectividad en cualquier parte del mundo.

Las autoridades buscan ahora determinar si los equipos contienen grabaciones o información de interés para la causa. Para ello, los aparatos fueron enviados a peritaje con el objetivo de recuperar eventuales archivos almacenados.

El hallazgo coincide con testimonios que señalan que Leal tenía la costumbre de grabar y filmar reuniones y conversaciones con distintas personas de su entorno. Los investigadores intentan establecer cuál era el destino de ese material y si respondía a intereses personales o de terceros.

Facundo Leal sigue detenido

Leal permanece detenido en dependencias de la Policía Federal y, por el momento, no obtuvo autorización para acceder a la libertad bajo fianza. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Domínguez y del juez Lino Mirabelli.

El mendocino desarrolló gran parte de su carrera en Arsat desde la creación de la empresa estatal. Entre 2022 y 2024 presidió la compañía y posteriormente fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos durante la gestión del presidente Javier Milei, cargo que ocupó hasta enero de este año.

A lo largo de su trayectoria también mantuvo vínculos con diversos sectores de la política y el empresariado, consolidando una extensa red de contactos que hoy vuelve a quedar bajo la lupa mientras avanza una investigación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Facundo Leal, expresidente de ARSAT.

Avanza la causa Arsat por presuntas coimas y la llamada "banda de los mendocinos" quedó bajo la lupa

Por Redacción Política
Facundo Leal, extitular de Arsat, fue detenido tras un allanamiento en su domicilio.

Detuvieron al mendocino extitular de Arsat tras hallar más de U$D 2 millones y drogas en sus propiedades

Cambia Mendoza negocia con sectores del peronismo la incorporación de nuevos artículos al proyecto original.

El cornejismo negocia con la oposición para ampliar el proyecto de reforma constitucional

Por Jorge Yori
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia Buenos Aires. Foto: Aconcagua Radio.

Ministro de Axel Kicillof desestimó el indulto de Cristina Kirchner y sostuvo que no es prioritaria su situación judicial

Por Juan Carlos Albornoz