Investigan a otro mendocino por la presunta corrupción en Arsat: fue funcionario de Fernández y Milei

La investigación judicial que ya derivó en la detención del mendocino Facundo Leal, extitular de Arsat , continúa sumando nombres y ahora pone bajo la lupa a otro exfuncionario mendocino: Gerardo Boschin, quien ocupó cargos tanto durante la gestión de Alberto Fernández como en el gobierno de Javier Milei.

Los más de US$ 2 millones incautados al mendocino exfuncionario de Arsat no estaban declarados

Detuvieron al mendocino extitular de Arsat tras hallar más de U$D 2 millones y drogas en sus propiedades

Boschin fue gerente de Compras y Contrataciones de Arsaty, posteriormente, presidente de Trenes Argentinos hasta enero de 2025 . Según la causa que tramitan el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, habría tenido un rol central en una presunta maniobra de direccionamiento de contratos que incluyó pagos ilegales y sobreprecios , reveló el diario La Nación.

El hombre fue allanado en domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Nordelta. Aunque aún no fue detenido, la Justicia secuestró documentación y otros elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Tras su paso por Arsat , Boschin llegó a presidir Trenes Argentinos durante la administración de Javier Milei. Renunció en enero de 2025 junto a otros funcionarios del área de Transporte, un grupo que dentro del sector era conocido informalmente como “la banda de los mendocinos”.

El expediente se originó a partir del robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica almacenado en un depósito de la firma Argentina Logistic Services (ALS), una empresa contratada por Arsat para custodiar infraestructura estatal. Sin embargo, el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación abrió una nueva línea vinculada a posibles hechos de corrupción en la contratación de servicios.

De acuerdo con los investigadores, Boschin habría sido el nexo entre los empresarios beneficiados y la estructura interna de Arsat. Los mensajes incorporados a la causa muestran intercambios en los que informaba a directivos de ALS sobre el estado de expedientes administrativos antes de que estos avanzaran formalmente.

En una conversación de octubre de 2021, por ejemplo, Boschin anticipó a uno de los empresarios que el dictamen jurídico favorable estaba próximo a emitirse y que luego avanzaría la orden de compra. Días después, el contrato finalmente fue aprobado.

La documentación judicial también señala que su firma aparece en las principales órdenes de compra vinculadas a ALS entre 2021 y 2024, incluyendo contrataciones millonarias para alquiler de depósitos, transporte, carga y descarga de equipamiento.

Uno de los elementos que más llamó la atención de la fiscalía son los mensajes en los que directivos de la empresa privada mencionan presuntos pagos en efectivo destinados a funcionarios de Arsat. En uno de esos intercambios, fechado en mayo de 2022, se menciona explícitamente la entrega de 6.000 dólares a "Gerardo" por servicios vinculados al depósito y movimientos de suelo.

Facundo Leal- Arsat Ya fue detenido Facundo Leal, el mendocino extitular de Arsat al que le descubrieron USD 2,35 millones y drogas en sus propiedades. Periferia

“Hoy vamos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay", dice el textual. El destinatario del efectivo identificado en el mensaje es Boschin.

Los investigadores también detectaron conversaciones en las que se hablaba de ampliar artificialmente los contratos. Según la fiscalía, los empresarios recibían indicaciones para incorporar servicios adicionales y así incrementar el monto total de las órdenes de compra.

La causa además analiza movimientos patrimoniales realizados durante esos años. Cinco días después de la firma de una de las órdenes de compra más importantes, Boschin registró una camioneta Volkswagen Highline a su nombre. Más adelante, en julio de 2023, recibió una Volkswagen Amarok Extreme transferida por el mendocino Facundo Leal, entonces gerente general de Arsat.

Leal fue detenido recientemente luego de una serie de allanamientos en los que se encontraron 2,35 millones de dólares en efectivo y estupefacientes. El hallazgo profundizó una investigación que ahora alcanza a varios exfuncionarios y empresarios.