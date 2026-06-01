Gastarán 300 millones de pesos más en el Ecoparque: la llamativa obra que han proyectado

A una década de haber cerrado sus puertas el Zoológico , el Ecoparque de Mendoza continúa sumando obras, proyectos y nuevas intervenciones. El gobierno de Alfredo Cornejo aún no define una fecha precisa para la apertura total del paseo, algo que ocurriría antes de fin de año.

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El caso más reciente es el de uno de los antiguos jirafarios del exZoológico de Mendoza , donde la Provincia proyecta instalar una escultura metálica de una jirafa , espacios educativos y propuestas recreativas para visitantes. La obra costará alrededor de 300 millones de pesos.

Esta iniciativa se suma a una larga lista de trabajos que siguen ejecutándose dentro del predio, aun cuando desde hace meses se viene hablando de una reapertura gradual .

El Ecoparque permanece cerrado al público desde mayo de 2016, cuando durante la primera gestión de Cornejo se decidió transformar el histórico zoológico en un centro de conservación, rehabilitación y educación ambiental .

Desde entonces, el predio atraviesa un extenso proceso de obras, relocalización de animales y refuncionalización de espacios que todavía no concluye de manera definitiva.

Ignacio Audet - Jimena Latorre La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre junto con el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, recorriendo las instalaciones del Ecoparque. Prensa de Gobierno.

Apertura gradual, pero sin fecha definitiva

Aunque el Ejecutivo mendocino había planteado inicialmente la posibilidad de reabrir el Ecoparque durante la primera mitad de 2026, el propio director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, reconoció que todavía no existe una fecha puntual para una apertura total y libre del paseo.

“Fecha puntual, la verdad que no la hay”, sostuvo el funcionario al explicar que actualmente se están realizando pruebas piloto con grupos reducidos, personas con discapacidad y escuelas para evaluar el funcionamiento de los recorridos y de la infraestructura.

Visita Ecoparque Visitias de escuelas al Ecoparque. Gentileza

Según explicó Haudet, la intención es avanzar hacia un esquema cada vez más abierto para el público, aunque aclaró que el proceso será gradual y convivirá con obras todavía en ejecución.

“Probablemente antes de fin de año sea ya algo más natural que la gente pueda entrar y no sea tan controlado por nosotros”, señaló.

En ese contexto, el funcionario reconoció que el Ecoparque seguirá teniendo intervenciones en marcha incluso una vez que aumente la circulación de visitantes. “Va a suceder que hayan obras conviviendo con el paseo abierto”, afirmó.

El nuevo proyecto para uno de los jirafarios

Uno de los puntos que evidencia que el proceso de transformación todavía continúa es el nuevo proyecto que la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque prepara para uno de los antiguos jirafarios del predio.

Se trata del espacio que en los últimos años había sido utilizado para albergar camellos y que actualmente se encuentra sin uso luego de la relocalización de esos animales.

Según detalló Haudet, el objetivo es reconvertir ese lugar en un espacio educativo y recreativo, incorporando una plaza de acceso con juegos, propuestas lúdicas, señalética interpretativa y una escultura metálica de una jirafa.

“La intención es que la gente pueda identificar cómo vivía una jirafa en ese espacio y a su vez conocer qué pasó con ellas y qué daño se les hizo en ese lugar”, explicó el director del Ecoparque.

El funcionario aclaró que la estructura no será hiperrealista, sino una intervención artística metálica y abierta, pensada para representar la escala del animal y generar un impacto visual dentro del recorrido.

Ignacio Audet El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

La iniciativa también contempla la instalación de otra escultura vinculada a las áreas naturales protegidas de Mendoza, acompañada por cartelería y propuestas educativas.

Según indicó Haudet, el proyecto demandaría una inversión cercana a los 300 millones de pesos si se concreta en su totalidad, ya que contempla iluminación, pisos, tensoestructuras y mejoras integrales del espacio.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, la intención oficial es ejecutar la obra por etapas, en función de la disponibilidad presupuestaria.

Las esculturas y el nuevo perfil del Ecoparque

El proyecto de la jirafa metálica también dejó al descubierto otro aspecto que hasta ahora no había trascendido públicamente: la incorporación de esculturas de animales en distintos sectores del paseo.

Según confirmó Haudet, el Ecoparque avanza en intervenciones artísticas vinculadas a fauna nativa y especies emblemáticas que formarán parte de los recorridos educativos. Entre ellas aparecen esculturas de pumas, chulengos, águilas coronadas, gatos monteses e incluso un gorila.

En algunos casos serán estructuras metálicas y en otros tallas de madera distribuidas en diferentes puntos del predio. “La intención es que todas esas esculturas uno las vaya descubriendo en el paseo y que sean parte educativa”, explicó el director.

De acuerdo con el planteo oficial, esas obras funcionarán como disparadores para que los visitantes accedan a información vinculada a biodiversidad, conservación y al nuevo paradigma ambiental que busca transmitir el Ecoparque.

El enfoque forma parte del cambio conceptual impulsado por la Provincia desde el cierre del zoológico en 2016, dejando atrás la lógica de exhibición animal tradicional.

Quedan 1.148 animales en el Ecoparque de Mendoza y es la cifra más baja en 20 años: los motivos Actualmente el Ecoparque de Mendoza cuenta con una población de 200 monos papiones. Gentileza Gobierno de Mendoza

El "otro" jirafario y los monos papiones

Dentro del Ecoparque existe otro antiguo jirafario que sí fue completamente refuncionalizado y actualmente alberga a los monos papiones. Ese espacio, ubicado cerca del Parque Deportivo de Montaña, fue acondicionado para recibir a una población cercana a los 200 babuinos que todavía permanecen dentro del predio.

Según explicó Haudet, esos animales pasaron décadas viviendo en condiciones precarias dentro del viejo zoológico, sin control de natalidad y en espacios reducidos. Por ese motivo, el Gobierno avanzó en la transformación de la infraestructura existente para garantizar mejores condiciones de vida para los ejemplares.

La intervención incluyó calefacción central, nuevos espacios abiertos, un jaulón renovado y áreas específicas para veterinarios y atención clínica.

“La esperanza de vida de estos individuos son 30 años más o menos. La inversión se justificaba para garantizar que estos animales pudieran vivir el resto de su vida en mejores condiciones”, sostuvo el funcionario.

La adecuación de ese jirafario formó parte de las obras financiadas con recursos provinciales y complementarias al plan principal de remodelación del Ecoparque.

Ecoparque - monos papiones Nuevas salas veterinarias y de atención clínica ubicada en uno de los jirafarios del Ecoparque. Prensa de Gobierno.

Obras terminadas, otras en ejecución y nuevos proyectos

Mientras tanto, dentro del predio conviven obras ya finalizadas con nuevas intervenciones y proyectos todavía en carpeta. Según aseguró Haudet, las principales obras financiadas con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentran prácticamente concluidas. El crédito en cuestión fue de 10 millones de dólares.

Ese paquete incluyó la construcción de tres nuevos edificios, caminos internos, sistemas de riego, forestación y mejoras integrales de infraestructura. También se avanzó en nuevas playas de acceso, estacionamiento, bicisendas y el soterramiento de líneas eléctricas que atravesaban el paseo.

A eso se suman otros trabajos ejecutados con fondos provinciales, como cierres perimetrales, adecuación de recintos y obras específicas para los animales que continúan habitando el Ecoparque. En paralelo, la Dirección de Biodiversidad mantiene una cartera abierta de proyectos para distintos sectores del predio.

Entre ellos aparecen un jardín sensorial con accesibilidad para personas con discapacidad, la recuperación del antiguo focario para convertirlo en un teatro abierto, nuevas islas de restauración ecológica y proyectos para el área donde antiguamente estaban los hipopótamos.

Según explicó Haudet, algunos de esos proyectos dependerán exclusivamente de financiamiento estatal, mientras que otros podrían avanzar mediante inversión privada.

En ese sentido, el funcionario confirmó que la Provincia busca concesionar algunos espacios históricos del Ecoparque, como la hostería y la antigua boletería norte.

Tras 10 años cerrado, reabre el Ecoparque en 2026: quiénes serán los primeros que podrán visitarlo A las obras ya ejecutadas con fondos del BID se suman iniciativas provinciales para refuncionalizar espacios históricos y sumar propuestas educativas. Gobierno de Mendoza

Un proceso que sigue abierto diez años después

El Ecoparque de Mendoza se transformó durante los últimos años en una de las obras más extensas y sensibles para la gestión provincial.

El cierre del zoológico, la relocalización de animales, el cambio de paradigma ambiental y las sucesivas etapas de obras atravesaron tanto la primera como la segunda gestión de Cornejo y también el mandato intermedio de Rodolfo Suarez.

Hasta el momento, el Gobierno no ha admitido el ingreso de la prensa para tomar imágenes de las obras en ejecución.