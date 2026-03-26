Tras 10 años cerrado, reabre el Ecoparque en 2026: quiénes serán los primeros que podrán visitarlo

Desde mayo de 2016, momento en que el Ecoparque de Mendoza cerró sus puertas al público, ya pasaron casi 10 años . Hace ya algunos meses, el Gobierno de Mendoza anunció que el paseo reabriría sus puertas completamente remodelado -e, incluso, con otro paradigma en cuanto a su función- durante la primera mitad de 2026 . Y ahora, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet confirmó quiénes serán las primeras personas que podrán regresar al emblemático e histórico predio ubicado al pie del Cerro de la Gloria (en el piedemonte de la Ciudad de Mendoza).

Hay 1.148 animales en el Ecoparque de Mendoza y es la cifra más baja en 20 años

Aunque aclaró que no hay una fecha concreta definida para el corte de cinta, reinauguración y reapertura del Ecoparque al público, Haudet confirmó que la intención sigue siendo rehabilitarlo antes de que transcurran los primeros seis meses de 2026 . Además, dio precisiones de quiénes serán los primeros visitantes que podrán volver, a quienes definió como "público cautivo" .

"La idea es empezar a recibir visitas escolares, que son un 'público cautivo' , ya que nos ayudará a ir volviendo a abrir el paseo de a poquito para que el público lo disfrute, todo ello sin tener el animal como el centro de entretenimiento ", resaltó Haudet.

"Es un público que puede empezar a manejarse de a poquito. Porque, de repente, pensar en tener 700 personas a diario nos imposibilitaría a seguir trabajando en cosas que queremos hacer . La intención es abrir de a poquitito e ir acomodándonos al día a día", reafirmó.

A meses de su tan esperada y tantas veces anunciada reapertura, las obras más importantes en el interior del paseo ya están culminadas (se están refinando algunos detalles constructivos y completando la reforestación).

Los tres edificios más importantes del renovado Ecoparque ya están terminados, sumado al flamante sistema de caminos internos -que interactúa con la traza ya existente y que vincula el paso con la antigua boletería (que da a la Avenida Libertador). En ese sentido, el director destacó que, antes del mes próximo, la concesión de esas tres unidades ya estará licitada.

Quedan 1.148 animales en el Ecoparque de Mendoza y es la cifra más baja en 20 años: los motivos Tras 10 años cerrado, reabre el Ecoparque en 2026: quiénes serán los primeros que podrán visitarlo Gentileza Gobierno de Mendoza

Ya con esta etapa culminada -y que se ejecutó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo-, quedan otros trabajos menores pendientes que están en ejecución. Una vez que el Ecoparque reabra, lo hará con un perfil completamente distinto al que tuvo el histórico Zoo de Mendoza: como un centro de recuperación y rehabilitación de fauna y de exposición no invasiva. Es decir, se priorizará el bienestar de los ejemplares que queden en el lugar por sobre la idea de esparcimiento a costas de mostrar a los animales en sus recintos cual vidrieras en un centro comercial.

Según destacó el director del paseo, por estos días se está haciendo la remediación de algunos sitios y algunos arreglos menores de detalles que se estropearon con las constantes e intensas lluvias de este verano.

En cuanto a los tres edificios nuevos, han sido proyectados como de uso público con infraestructura sostenible (con cubiertas verdes como estrategia de integración ambiental) y la superficie total construida alcanza 1.336 m² -edificio de administración de 492 m², un edificio hall de 368 m² y un edificio bar de 476 m²-.

Además, los trabajos contemplaron una puesta en valor integral, que incluyó la refuncionalización de la antigua plaza de juegos, la revalorización de senderos, la incorporación de nueva iluminación y equipamiento urbano.

Ecoparque 3 Tras 10 años cerrado, reabre el Ecoparque en 2026: quiénes serán los primeros que podrán visitarlo Gobierno de Mendoza

"La plaza de juegos ya está lista, los bebederos ya están colocados, la cartelería hay que modificar un poco, pero ya está colocada también", destacó Haudet.

Además, el proyecto incorporó un diseño paisajístico integral con la plantación de más 1.600 ejemplares de herbáceas, arbustos y árboles de bajo consumo hídrico y que acompañan la traza de los nuevos recorridos y que son claves luego de la relocalización de los recintos.

Como parte de la infraestructura de soporte, también se implementó un nuevo sistema de riego automatizado, que permitirá el crecimiento y mantenimiento tanto de las nuevas especies como de la vegetación existente. El sistema se alimenta mediante un equipo de bombeo y presurización conectado a las piletas ubicadas en el sector este del predio.

Ecoparque 3 Tras 10 años cerrado, reabre el Ecoparque en 2026: quiénes serán los primeros que podrán visitarlo Gobierno de Mendoza

Estas obras se suman a otros trabajos ejecutados con fondos provinciales que se realizaron dentro del Ecoparque, como -por ejemplo- el renovado recinto de los monos papiones. Aquí se destinaron 1.200 millones de pesos.

Qué ocurrirá con la ex boletería, sitio emblemático y patrimonial

Uno de los sitios más emblemáticos del Ecoparque -y que se mantiene de la época en que era el Jardín Zoológico de Mendoza- es la antigua boletería. Se ubica sobre calle San Francisco de Asís, a la altura de donde actualmente está la playa de estacionamiento vehicular que utilizan quienes llegan a la base del Cerro de la Gloria para aparcar allí y subir a pie.

Ecoparque 4 El renovado Ecoparque Gobierno de Mendoza

Esta construcción, dentro del Ecoparque de Mendoza, tiene un valor patrimonial especial; puesto que fue diseñada originalmente por el arquitecto Daniel Ramos Correas entre 1939 y 1941 (cuando se construyó el entonces Zoo) y siempre fue la entrada principal.

Dentro del renovado Ecoparque, la antigua boletería no será la entrada principal al paseo, ya que el acceso se encontrará también sobre San Francisco de Asís, aunque de forma independiente. No obstante, el camino si vinculará ambos ingresos, por lo que la gente podrá utilizar ambos.

Puerta de entrada al zoológico de Mendoza, Ecoparque La antigua boletería del actual Ecoparque de Mendoza tiene un valor patrimonial especial: fue diseñada originalmente por el arquitecto Daniel Ramos Correas entre 1939 y 1941. Archivo

Consensuado con la Dirección de Patrimonio de Mendoza, el nuevo Ecoparque de Mendoza contempla un llamado a licitación pública para reconvertir la antigua boletería en una nueva unidad de servicios (puede ser desde quiosco, buffet y bar con sanitarios hasta un museo del sitio).

Qué se podrá hacer en el Ecoparque de Mendoza cuando reabra en 2026

La ley que dio vida al Ecoparque de Mendoza habla de exposición no invasiva. En los últimos años ya se redujo a menos de la mitad la cantidad de habitantes que vivían en el lugar. Mientras que en mayo de 2016 -cuando cerró al público- había más de 2.500 animales viviendo en cautiverio, actualmente son 1.088.

Esta reducción se ha dado de la mano de relocalizaciones y derivaciones de ejemplares a distintos santuarios, tanto dentro como fuera de Argentina.

Ecoparque de Mendoza. Mientras se esperan las obras en el actual Ecoparque algunos animales continúan en el ex zoo de Mendoza Foto: Claudio Gutiérrez Tras 10 años cerrado, reabre el Ecoparque en 2026: quiénes serán los primeros que podrán visitarlo Archivo Los Andes

La principal función que mantendrá el Ecoparque -y en la que nunca dejó de trabajarse- es la de ser un centro de recuperación y rehabilitación de fauna silvestre. Porque durante toda esta década, el predio ha sido el lugar de atención primaria y recuperación de distintos ejemplares que han sido rescatados en distintos operativos, ya sea de caza furtiva, de tráfico de fauna o de múltiples episodios que dejaron como saldo especies heridas en grave estado.

La intención de las autoridades es que, además de seguir funcionando como centro sanitario pare recuperar y rehabilitar ejemplares -hasta que puedan ser derivados o regresar a la naturaleza-, sea el hogar de aquellos animales que no puedan ser reinsertados a sus hábitats naturales.

No obstante, aquellos ejemplares que queden como inquilinos permanentes en el Ecoparque no estarán hacinados en jaulas, ni tampoco a la vista de las multitudes que visiten el predio. Dentro del lugar, los recintos para animales en recuperación o ya confirmados como "lugareños" estarán por fuera de los senderos de acceso público.

En ese sentido, el Ecoparque de Mendoza apunta a funcionar como centro de interpretación para que se entienda lo que fue un zoológico y lo que no debería volver a ser nunca.

Animales expuestos en situaciones excepcionales

La exposición en público de algunos de estos ejemplares no solo que será cuidada, sino que -además- para episodios muy concretos y con fines educativos. Por ejemplo, al momento de concientizar sobre el daño que generan los perdigones de armas de fuego o el uso de cebos envenenados que se suelen dejan en presas muertas (se usan para combatir a predadores, aunque es una práctica prohibida y penada por ley), podrá recurrirse a algunos de los ejemplares de cóndores que quedarán en el Ecoparque.

Baduinos Ecoparque 4 El Ecoparque reabrirá al público durante la primera mitad de 2026: que podrá hacerse en el exZoo de Mendoza Gobierno de Mendoza

En este caso puntual, se trata de aquellos cóndores que, como consecuencia de los daños y lesiones que sufrieron por el accionar humano, no lograron ni lograrán regresar a su hábitat luego de la recuperación y a raíz las secuelas que quedaron en sus organismos. Estos casos serán exhibidos, cuidadosamente, con fines educativos y de concientización.

Entre los animales que quedan en el lugar, se destacan 200 ejemplares de monos papiones, quienes no podrán ser derivados a otros sitios y/o santuarios. Ellos permanecerán en un espacio renovado y que garantiza su buen estado y salubridad.

Además, quedan cebras, camellos, cervicapras, ñandús, cabras y maras.

El nuevo Ecoparque contempla la existencia de una condorera para que esta especie pueda completar su rehabilitación y, luego, proceder a su reinserción.