Ya sin elefantes, ¿qué animales exóticos quedan en el Ecoparque de Mendoza y cómo se trabaja con ellos?

La partida de la elefanta africana Kenya del Ecoparque de Mendoza marcó un hito a nivel nacional: con su llegada al Santuario de Elefantes de Brasil ya no quedan elefantes en Argentina . En 2022 , fueron Pocha y Guillermina -elefantas asiáticas- las primeras en salir de Mendoza . Y el triste fallecimiento de Tamy -elefante asiático y quien iba a ser el último en dejar Mendoza y Argentina- convirtió al país en una "zona libre de elefantes en cautiverio" .

No obstante, y aunque los ejemplares más significativos ya fueron trasladados a santuarios, aún quedan animales exóticos en el Ecoparque de Mendoza . Si bien no se han previsto a corto o mediano plazo nuevos traslados a santuarios internacionales , ya se empezó a trabajar en su abordaje.

"La mayoría de estas especies no están presionadas en lo que tiene que ver con peligro de extinción, por lo que no está ese agregado. No obstante, se está pensando en relocalizarlos y buscarles un lugar mejor", destacó el director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet.