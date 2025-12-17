17 de diciembre de 2025 - 10:30

5 razas de perros cariñosos ideales para personas mayores, según veterinarios

Estas razas de perros cariñosos se destacan por su calma y apego. Veterinarios explican por qué son ideales para personas mayores.

Por Andrés Aguilera

Elegir perros cariñosos en la adultez implica priorizar temperamento, tamaño y nivel de actividad. Veterinarios y especialistas en comportamiento canino coinciden en que ciertas razas se adaptan mejor a rutinas tranquilas y brindan compañía emocional estable, algo clave para las personas mayores.

Cavalier King Charles Spaniel: afecto constante

El Cavalier King Charles Spaniel es una de las razas más recomendadas para adultos mayores. Se caracteriza por su carácter dulce, su necesidad de cercanía y su baja tendencia a la excitación.

Disfruta de paseos tranquilos y largos momentos de descanso. Es sensible al estado emocional de su dueño y ofrece una compañía estable y reconfortante.

Pug: compañero y hogareño

El Pug es un perro pequeño, afectuoso y muy apegado. Le encanta estar dentro de casa y suele adaptarse rápidamente a rutinas calmas.

Veterinarios destacan su personalidad sociable y su bajo nivel de actividad. No exige caminatas largas y disfruta del contacto constante sin ser demandante.

Shih Tzu: equilibrado y previsible

El Shih Tzu tiene un temperamento sereno y se adapta bien a la vida doméstica. Es ideal para personas que buscan un perro cariñoso pero independiente.

Tolera bien los silencios y la soledad moderada. Además, su tamaño facilita el cuidado diario y reduce riesgos en la convivencia.

Bichón Frisé: alegre y afectuoso

El Bichón Frisé combina alegría con un carácter amable. Es un perro que disfruta del juego suave y de la cercanía sin volverse hiperactivo.

Tiene buena respuesta al adiestramiento y se integra fácilmente a rutinas estables. Su presencia suele mejorar el ánimo y el bienestar emocional.

Maltés: delicado y fiel

El Maltés es pequeño, cariñoso y muy leal. Prefiere la compañía constante y crea vínculos profundos con su dueño.

Es ideal para personas mayores que pasan mucho tiempo en casa. Sus necesidades físicas son bajas y su carácter afectuoso lo vuelve un excelente compañero diario.

