No es decoración: dónde ubicar el potus en casa para que actúe como escudo de fortaleza, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, el lugar donde se coloca el potus puede influir en la energía de casa, la estabilidad emocional y la prosperidad cotidiana.

Por Lucas Vasquez

El potus es una de las plantas más elegidas para interiores por su resistencia y su fácil cuidado. Sin embargo, detrás de su popularidad hay un significado que va mucho más allá de lo estético y que, según el Feng Shui, puede impactar directamente en la energía de casa.

Esta filosofía milenaria China sostiene que no todas las plantas funcionan igual en cualquier ambiente. El potus, en particular, actúa como un regulador energético, pero solo cuando se ubica en espacios específicos del hogar que potencian su simbolismo.

Cómo actúa el potus como planta protectora en casa

Para el Feng Shui, el potus representa crecimiento constante, fortaleza y protección. Su capacidad de adaptarse a distintos entornos simboliza resiliencia, mientras que sus hojas verdes y colgantes ayudan a suavizar energías densas o estancadas.

  • Por eso, esta planta es ideal para actuar como un “escudo energético”, ya que equilibra el flujo del chi y protege los espacios donde se realizan actividades cotidianas intensas.
  • Además, se la asocia con la prosperidad sostenida, no con golpes de suerte momentáneos, sino con estabilidad a largo plazo.

Por ese motivo, su presencia en el hogar busca armonía, concentración y un clima emocional más equilibrado.

Dónde colocar el potus para atraer prosperidad y bienestar

  1. El mejor ambiente para ubicar el potus es el living o comedor, especialmente en sectores vinculados a la energía de la abundancia, como el rincón sudeste del hogar. Allí, según el Feng Shui, ayuda a fortalecer la prosperidad y el crecimiento económico.
  2. También se recomienda colocarlo en la entrada o pasillos, donde funciona como filtro energético frente a influencias externas.
  3. En cambio, los expertos desaconsejan ubicarlo en dormitorios, ya que su energía expansiva podría interferir con el descanso.

Para potenciar su efecto, es clave que la planta esté sana, con hojas verdes y sin exceso de riego, ya que el deterioro debilita su simbolismo.

El potus no solo decora: bien ubicado, puede ser el símbolo energético más importante del hogar. Según la práctica del Feng Shui, elegir el ambiente correcto permite que esta planta funcione como un símbolo de fortaleza, protección y prosperidad sostenida.

