Qué significa tirar sal y laurel en el frente de casa, según el Feng Shui

El simple ritual de la sal y el laurel en la entrada de casa promete algo poderoso para cerrar el año con otra energía, según el Feng Shui.

El ritual invita a prestar atención a los espacios de casa y a la intención.

El gesto es simple y puede realizarse de manera repetitiva. Sin embargo, quienes siguen prácticas ancestrales aseguran que no se trata de una costumbre al azar. Colocar sal y laurel en la puerta de casa, ya sea arrojándolos o en un recipiente puede cambiar la forma en la que se percibe el movimiento energético del hogar.

Esta tradición no es al azar. Puede realizarse al comenzar un nuevo mes o solo cuando se siente que algo no fluye. El punto en común es siempre el mismo: un intento de protección y apertura para lo que viene sin alterar la rutina diaria.

sal y laurel en la puerta de casa IA Gemini Qué significa la sal y el laurel en la entrada del hogar Sal Dentro de la filosofía del Feng Shui, la sal es considerada un elemento de limpieza energética. Se la asocia con la capacidad de absorber cargas densas que ingresan desde el exterior. Por ese motivo suele utilizarse en rituales de purificación del hogar y en especial en zonas de paso como puertas y entradas.

La creencia indica que al colocarla en el frente de casa se busca neutralizar energías estancadas que podrían afectar el equilibrio del ambiente interior. No se trata de magia sino de un símbolo que representa orden y renovación.

Laurel El laurel por su parte tiene una carga simbólica ligada al éxito, la protección y la prosperidad. Desde la antigüedad fue utilizado como emblema de triunfo y crecimiento. En el Feng Shui se lo relaciona con la activación de oportunidades y con la claridad mental para tomar decisiones.