Con retazos de goma eva olvidados en casa, podés crear el juego de moda más divertido para la pileta

Cuando el calor sofoca dentro de casa , la pileta se vuelve la solución, una idea para divertirse dentro es sacar del cajón olvidado la goma eva. Este material permite crear un juego simple que sorprende por su concentración y diversión durante todo el verano .

Preparar el juego no lleva muchos minutos y solo necesita elementos adicionales que tenemos en casa . La clave está en reutilizar lo que ya tenemos y transformarlo en una propuesta que combina creatividad, movimiento y diversión dentro del agua sin riesgos.

Este juego de moda consiste en crear peces de goma eva para jugar a la pesca dentro de la pileta, una actividad muy divertida para pasar tiempo en el agua y no aburrirse. La goma eva flota con facilidad y no se degrada con el agua.

Este tipo de juego crea diversión al instante por la variedad de colores y favorece la paciencia y la concentración. Aunque el paso faltante es la caña de pescar.

La caña de pescar se arma de manera muy simple con materiales simples guardados en casa.

Se utiliza un palito de madera tipo brocheta o varilla liviana, un trozo de cuerda resistente al agua y otro imán compatible con los que se colocaron en los peces. En uno de los extremos del palito se ata la cuerda con un nudo firme. En el otro extremo de la cuerda se pega o ata el imán, verificando que quede bien sujeto. Al acercar el imán a los peces, estos se adhieren fácilmente y permiten simular la pesca dentro de la pileta.

Este juego es simple, ideal para el verano porque solo necesita elementos fáciles de conseguir, y no se vuelan con el viento y no se hunden lo que hace que se utilicen dentro y fuera de la pileta.

Con pocos materiales y un poco de tiempo es posible realizar un juego divertido para pasar tiempo en la pileta concentrado, fresco y entretenido por horas. Con simples elementos olvidados podemos reciclar y crear una idea simple para pasar el verano.