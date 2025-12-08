8 de diciembre de 2025 - 14:28

De lata vieja a objeto premium: cómo reusar las latas de duraznos de 3 formas

Tres ideas de reciclaje simples que transforman una lata en piezas útiles para tu hogar con un truco fácil y rápido.

Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

Su reutilización permite cuidar el ambiente y sumar objetos personalizados en casa.

El metal de estas latas es lo suficientemente firme para soportar peso, pero a la vez fácil de trabajar, lo que las vuelve ideales para proyectos simples. Cada truco de reciclaje permite prolongar su vida útil y sumar estilo al hogar, especialmente en espacios como la cocina, el escritorio o el baño.

1. Porta-utensilios estilo industrial

Una de las formas más elegantes de reutilizar estas latas es convertirlas en porta-utensilios para la cocina o el escritorio. Solo hace falta limpiarlas bien, quitar la etiqueta y aplicar una capa de pintura mate o metalizada. Este truco deja un acabado moderno que combina con ambientes minimalistas e industriales. Para un detalle premium, se pueden agregar pequeñas patitas de goma o una base de corcho.

image
Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

2. Macetitas decorativas con acabado premium

Las latas de duraznos también funcionan como mini macetas ideales para suculentas o plantas pequeñas. Con un taladro fino o un clavo caliente, se puede generar un par de perforaciones para el drenaje. El reciclaje convierte un objeto descartable en una pieza perfecta para interiores, que además resiste la humedad y mantiene su forma. Pintarlas con tonos tierra o blancos las vuelve más cálidas y combinables.

image
Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

3. Lámparas rústicas para ambientes cálidos

Otro truco popular es usarlas para fabricar pequeñas lámparas o fanales. Con un punzón o destornillador fino se pueden crear patrones de agujeritos alrededor de la lata. Al colocar una luz LED dentro, la pieza proyecta formas en la pared y genera un clima acogedor. Este reciclaje suma diseño al hogar sin necesidad de comprar costosos accesorios decorativos.

image
Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

