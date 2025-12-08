De lata vieja a objeto premium: cómo reusar las latas de duraznos de 3 formas

El metal de estas latas es lo suficientemente firme para soportar peso, pero a la vez fácil de trabajar, lo que las vuelve ideales para proyectos simples. Cada truco de reciclaje permite prolongar su vida útil y sumar estilo al hogar, especialmente en espacios como la cocina, el escritorio o el baño.
1. Porta-utensilios estilo industrial
Una de las formas más elegantes de reutilizar estas latas es convertirlas en porta-utensilios para la cocina o el escritorio. Solo hace falta limpiarlas bien, quitar la etiqueta y aplicar una capa de pintura mate o metalizada. Este truco deja un acabado moderno que combina con ambientes minimalistas e industriales. Para un detalle premium, se pueden agregar pequeñas patitas de goma o una base de corcho.
2. Macetitas decorativas con acabado premium
Las latas de duraznos también funcionan como mini macetas ideales para suculentas o plantas pequeñas. Con un taladro fino o un clavo caliente, se puede generar un par de perforaciones para el drenaje. El reciclaje convierte un objeto descartable en una pieza perfecta para interiores, que además resiste la humedad y mantiene su forma. Pintarlas con tonos tierra o blancos las vuelve más cálidas y combinables.
3. Lámparas rústicas para ambientes cálidos
Otro truco popular es usarlas para fabricar pequeñas lámparas o fanales. Con un punzón o destornillador fino se pueden crear patrones de agujeritos alrededor de la lata. Al colocar una luz LED dentro, la pieza proyecta formas en la pared y genera un clima acogedor. Este reciclaje suma diseño al hogar sin necesidad de comprar costosos accesorios decorativos.