No las tires más: las botellas de vidrio se transforman en objetos decorativos que siguen de moda en 2025-2026

Las botellas de vidrio vuelven a ser tendencia y, con reciclaje, truco, hogar y diseño, se convierten en decoraciones que siguen fuertes en 2025-2026.

Reciclaje y truco para sumar diseño al hogar con un objeto simple y económico.

Las botellas de vidrio dejaron de ser desecho para convertirse en una pieza clave del reciclaje, el truco, el hogar y el diseño moderno. En 2025-2026, esta tendencia se consolida y suma cada vez más adeptos que buscan alternativas económicas, estéticas y sustentables para decorar con personalidad. Lo que antes terminaba en la basura hoy puede transformarse en un elemento visual que cambia por completo cualquier ambiente.

La moda del “no lo tires” creció con fuerza gracias a la búsqueda de materiales nobles y reutilizables que aporten calidez sin gastar de más. El vidrio cumple con todas esas características: es resistente, elegante, fácil de intervenir y combina en cualquier tipo de hogar.

image Reciclaje y truco para sumar diseño al hogar con un objeto simple y económico. Cómo transformar las botellas en objetos decorativos útiles Uno de los trucos más populares es convertir las botellas en floreros de diseño. Con solo limpiarlas bien y elegir flores secas, podés lograr un adorno minimalista y moderno. Si preferís algo más elaborado, podés pintar el exterior con acrílicos o esmaltes mate, una tendencia que se volvió furor en redes y viveros urbanos.

image Reciclaje y truco para sumar diseño al hogar con un objeto simple y económico. Otro uso muy buscado es el de lámparas de ambiente. Una simple tira LED dentro de la botella crea una luz suave ideal para estantes, mesas de noche o espacios de lectura. Además, las botellas verdes o azules aportan un toque vintage que sigue fuerte en 2025-2026.

También ganan popularidad como dispensadores caseros para aceite, jabón o vinagre. Solo necesitás una boquilla metálica y una botella elegante para sumar estilo al sector de cocina o baño de tu hogar.