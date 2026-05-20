20 de mayo de 2026 - 17:35

Las fuentes de lata viejas no las tires: las 4 ideas económicas y útiles que pueden transformar tu casa

Reciclaje. Cuando las bandejas de lata de la cocina ya no cumplen su función, existen 4 ideas para lograr la comodidad necesaria en casa.

Las cuatro ideas son proyectos prácticos para el hogar.

Las cuatro ideas son proyectos prácticos para el hogar.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Con el paso del tiempo, es común acumular fuentes de lata desgastadas, rayadas o manchadas que ya no se utilizan para cocinar. Sin embargo, lejos de convertirse en basura, estos objetos pueden adquirir una segunda vida gracias a ideas simples de reciclaje y organización dentro de casa.

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El metal casi arruinado combina perfectamente con estilos rústicos, industriales y naturales. Además, su estructura rígida y resistente permite reutilizar las bandejas en talleres, escritorios, jardines y espacios de guardado cotidiano.

reciclaje de bandeja de lata
Su resistencia y estilo industrial permiten reutilizarlas.

Su resistencia y estilo industrial permiten reutilizarlas.

Cómo transformar una fuente vieja en un organizador de taller o garaje

Uno de los usos más prácticos para las fuentes de lata antiguas aparece en talleres, garajes o sectores de herramientas.

Gracias a su resistencia, funcionan muy bien como contenedores para piezas mecánicas, tornillos o elementos de trabajo pesado.

Materiales necesarios

  • Fuente de lata vieja.
  • Paño húmedo.
  • Desengrasante o detergente.
  • Opcional: pintura en aerosol o laca transparente.

Paso a paso

  1. Limpiá bien la fuente para retirar grasa, polvo y restos de óxido superficial.
  2. Secala completamente antes de usarla.
  3. Si se desea, aplicá una capa de laca transparente para evitar manchas.
  4. Utilizala para clasificar clavos, arandelas, tuercas o herramientas pequeñas.

También puede servir como recipiente para sumergir piezas mecánicas en líquidos desengrasantes o productos aflojatodo.

La idea decorativa para usar fuentes de lata en jardinería y plantas

Otra alternativa muy utilizada consiste en reutilizar las bandejas metálicas dentro del jardín o en interiores con plantas.

El contraste entre el metal antiguo y el verde natural genera un efecto visual muy atractivo en balcones, patios y livings.

Materiales necesarios

  • Fuente metálica antigua.
  • Tierra o sustrato.
  • Arena fina.
  • Piedras decorativas o leca.
  • Suculentas, cactus o musgo.

Paso a paso para una bandeja de propagación

  1. Limpiá la superficie metálica.
  2. Colocá una capa fina de arena y sustrato.
  3. Ubicá hojas o esquejes de suculentas para enraizar.
  4. Mantené en un lugar luminoso sin exceso de agua.

Paso a paso para mini jardín decorativo

  1. Agregá piedras y arena decorativa en el fondo.
  2. Incorporá cactus pequeños o musgo.
  3. Distribuí los elementos creando una composición equilibrada.
  4. Colocá la bandeja sobre mesas, balcones o estanterías.

El truco ideal para manualidades, costura y proyectos DIY

Las fuentes metálicas también resultan muy útiles para quienes realizan tareas de costura o bricolaje.

Sus bordes ayudan a contener materiales pequeños y evitar que rueden por la mesa o terminen en el piso.

Materiales necesarios

  • Fuente de lata.
  • Retazos de tela.
  • Tijeras.
  • Hilos.
  • Alfileres.
  • Fieltro o tela opcional.

Paso a paso

  1. Limpiá la bandeja y revisar que no tenga bordes filosos.
  2. Si se desea, cubrí la base con un trozo de fieltro o tela.
  3. Colocá dentro hilos, agujas, tijeras y materiales del proyecto.
  4. Utilizala como estación portátil de trabajo.
reciclaje de bandeja de lata
La organización en casa será un beneficio con estas bandejas.

La organización en casa será un beneficio con estas bandejas.

Cómo convertir una fuente antigua en un organizador elegante para la entrada

Con una limpieza profunda, las fuentes de lata pueden convertirse en objetos decorativos muy funcionales para recibidores y escritorios.

Materiales necesarios

  • Fuente metálica vieja.
  • Paño húmedo.
  • Laca transparente opcional.
  • Cuero viejo o fieltro.
  • Pegamento resistente.

Paso a paso

  1. Limpiá y secá bien la bandeja.
  2. Aplicá laca transparente si querés conservar el acabado envejecido.
  3. Cortá un trozo de cuero o fieltro del tamaño de la base.
  4. Pegalo para amortiguar el ruido de llaves y monedas.
  5. Colocá la fuente sobre una mesa de entrada o escritorio.

El resultado funciona como vaciabolsillos industrial para guardar llaves, celular, monedas, anteojos o pequeños objetos cotidianos.

reciclaje de bandeja de lata

Las 4 ideas sirven porque la lata ya no continúa en el calor y al permanecer sin uso en la cocina puede servir para funciones más tranquilas y cómodas. La bandeja de lata intenta la comodidad en cada opción elegida.

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