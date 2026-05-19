19 de mayo de 2026 - 10:00

El cajón viejo de verduras no lo tires, tenés un tesoro: la idea rústica que transforma balcones y cocinas

Los cajones de madera vuelven a ser protagonistas gracias a una tendencia de reciclaje simple, práctica y perfecta para decorar.

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Por Ignacio Alvarado

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La madera natural aporta calidez visual y combina muy bien con cocinas, balcones y patios pequeños. Además, se trata de una solución económica y fácil de personalizar.

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El uso que más se volvió tendencia

Una de las ideas más populares es convertir el cajón en una mini huerta para aromáticas como romero, albahaca o menta. También puede usarse como estante para frascos, especias o utensilios.

El fundamento es práctico: la estructura de madera ya cuenta con ventilación natural y buena resistencia, ideal para sostener macetas o elementos de cocina.

Cómo integrarlo a la decoración

Los expertos en decoración recomiendan lijar la madera y aplicar barniz o pintura para protegerla de la humedad. Luego puede colgarse en la pared o apoyarse sobre una mesa.

El estilo rústico sigue creciendo porque aporta sensación de calidez y conexión con materiales naturales.

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El éxito de estas propuestas demuestra que no hace falta invertir grandes sumas para renovar el hogar. A veces, los objetos más simples tienen el mayor potencial.

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