El cajón viejo de verduras no lo tires, tenés un tesoro: la idea rústica que transforma balcones y cocinas

El clásico cajón de verduras que muchas veces termina abandonado puede convertirse en uno de los objetos más útiles y decorativos del hogar . G racias al auge del estilo rústico y el reciclaje, cada vez más personas los reutilizan como estanterías, organizadores o huertas urbanas.

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La madera natural aporta calidez visual y combina muy bien con cocinas, balcones y patios pequeños. Además, se trata de una solución económica y fácil de personalizar.

Una de las ideas más populares es convertir el cajón en una mini huerta para aromáticas como romero, albahaca o menta. También puede usarse como estante para frascos, especias o utensilios.

El fundamento es práctico: la estructura de madera ya cuenta con ventilación natural y buena resistencia, ideal para sostener macetas o elementos de cocina.

Cómo integrarlo a la decoración

Los expertos en decoración recomiendan lijar la madera y aplicar barniz o pintura para protegerla de la humedad. Luego puede colgarse en la pared o apoyarse sobre una mesa.

El estilo rústico sigue creciendo porque aporta sensación de calidez y conexión con materiales naturales.

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El éxito de estas propuestas demuestra que no hace falta invertir grandes sumas para renovar el hogar. A veces, los objetos más simples tienen el mayor potencial.