17 de mayo de 2026 - 09:23

Las cenizas del asado no las tires, poseés un tesoro en casa: las 4 ideas útiles que le dan valor

Reciclaje. Parece un residuo sin uso, pero una vez frío puede convertirse en una solución para el cuidado de las plantas del jardín de casa.

Una vez frías, las cenizas cumplen un rol importante en distintas actividades del jardín de casa.

Una vez frías, las cenizas cumplen un rol importante en distintas actividades del jardín de casa.

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Por Lucas Vasquez

Después de un asado, las cenizas terminan directamente en la basura sin pensar que todavía pueden tener varias utilidades dentro de casa. Sin embargo, este residuo proveniente de la madera o el carbón vegetal natural contiene minerales capaces de beneficiar plantas, compost y huertas si se utilizan correctamente.

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Potasio, calcio y magnesio son algunos de los componentes que convierten a este residuo doméstico en una alternativa económica y sustentable para mejorar el suelo y proteger ciertas plantas de algunas plagas comunes. La clave está en usarlas con moderación y evitar materiales con productos químicos o aditivos.

reciclaje de cenizas
Es recomendable renovar regularmente la mezcla y controlar la reacción del compost.

Es recomendable renovar regularmente la mezcla y controlar la reacción del compost.

Cómo utilizar las cenizas del asado para mejorar la tierra y nutrir las plantas

Uno de los usos más conocidos consiste en aprovecharlas como fertilizante natural

Las cenizas ayudan a aportar nutrientes minerales y también pueden elevar el pH en terrenos demasiado ácidos, favoreciendo el crecimiento de determinadas especies.

Para utilizarlas correctamente, podés esparcirlas con solo una capa fina sobre la tierra y mezclarla bien antes de plantar. Una cantidad excesiva podría alterar demasiado el suelo y perjudicar algunas plantas sensibles.

Este método suele funcionar especialmente bien en huertas, macetas y cultivos que toleran terrenos menos ácidos. Sin embargo, no conviene aplicarlas sobre especies como azaleas u hortensias, ya que prefieren suelos ácidos y podrían perder color o vigor.

Otra idea útil aparece en el compost casero

Las cenizas aportan minerales que ayudan a equilibrar la mezcla y enriquecer el abono natural. En este caso, también es importante agregar pequeñas cantidades y combinarlas con restos verdes para evitar que el compost se vuelva demasiado alcalino.

reciclaje de cenizas
La ceniza debe utilizarse en pequeñas cantidades.

La ceniza debe utilizarse en pequeñas cantidades.

También sirven para combatir plagas y mejorar el cuidado del jardín

  • Entre las funciones más curiosas aparece su capacidad para actuar como barrera física contra babosas y caracoles. Gracias a su textura seca y áspera, las cenizas dificultan el desplazamiento de estos animales y ayudan a proteger hojas y tallos vulnerables.

El truco consiste en formar un pequeño círculo alrededor de las plantas más afectadas. De todos modos, después de lluvias o riegos intensos conviene volver a colocar la ceniza para mantener el efecto.

  • Otra recomendación importante es tamizar previamente las cenizas para eliminar restos grandes o impurezas antes de utilizarlas en macetas o jardines. Para esto, deberás usar guantes al manipularlas y evitar aplicarlas sobre tierra muy húmeda.
reciclaje de cenizas

Con algunos cuidados simples, las cenizas del asado pueden convertirse en fertilizante, complemento para compost y barrera natural contra ciertas plagas del jardín. Antes de que sea un residuo más, todavía guarda propiedades útiles que ayudan a reducir residuos y aprovechar mejor los recursos cotidianos.

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