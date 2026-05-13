Ya fueron las camperas inflables: el abrigo retro que vuelve con fuerza en el invierno 2026

Durante varias temporadas, las camperas inflables dominaron el invierno gracias a su practicidad y estética urbana. Su volumen exagerado y espíritu deportivo las convirtió en una prenda clave dentro de la moda casual . Sin embargo, este invierno 2026 marca un giro importante: las siluetas acolchadas comienzan a perder protagonismo frente a propuestas más elegantes y atemporales.

Un objeto valioso de los años 60 vuelve a ser tendencia dentro de casa y cuesta una fortuna

El gran regreso llega de la mano de los tapados de paño retro , especialmente aquellos de cortes largos y estructura clásica inspirados en los años setenta y noventa. Esta prenda vuelve impulsada por una tendencia que busca recuperar piezas sofisticadas, funcionales y con mayor durabilidad estética dentro del guardarropa cotidiano.

La nueva temporada apuesta por líneas más limpias y menos deportivas. El abrigo deja de ser solamente funcional para convertirse en el eje principal del look. En este contexto, los tapados largos en tonos oscuros, gris grafito, marrón chocolate y bordó profundo empiezan a dominar las principales colecciones de invierno .

Una de las claves del regreso de este abrigo retro está en su versatilidad. Puede combinarse con denim amplio, pantalones de sastrería relajada o incluso prendas deportivas, logrando un equilibrio entre elegancia y comodidad. Además, aporta una presencia visual más refinada que las camperas inflables tradicionales.

Las texturas también juegan un rol importante. El paño grueso, la lana cepillada y los acabados vintage generan una sensación de sofisticación silenciosa que define gran parte de las nuevas tendencias. La idea ya no es sobresalir mediante volumen extremo, sino a través de cortes cuidados y materiales de calidad.

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Otro punto clave es la búsqueda de prendas más atemporales. Frente a la velocidad de las microtendencias, los consumidores empiezan a priorizar piezas duraderas y fáciles de reutilizar temporada tras temporada. Los tapados clásicos responden perfectamente a esa necesidad y recuperan así un lugar central dentro de la ropa de invierno.

El invierno 2026 confirma que la moda vuelve a mirar hacia atrás para reinterpretar clásicos. Las camperas inflables no desaparecen por completo, pero sí dejan de ocupar el rol principal frente a un abrigo retro que recupera elegancia, estructura y sofisticación.