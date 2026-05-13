13 de mayo de 2026 - 10:00

Ya fueron las camperas inflables: el abrigo retro que vuelve con fuerza en el invierno 2026

Los tapados de paño de inspiración retro regresan este invierno 2026 y desplazan a las clásicas camperas inflables del centro de la moda urbana.

Abrigo
Por Ignacio Alvarado

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El gran regreso llega de la mano de los tapados de paño retro, especialmente aquellos de cortes largos y estructura clásica inspirados en los años setenta y noventa. Esta prenda vuelve impulsada por una tendencia que busca recuperar piezas sofisticadas, funcionales y con mayor durabilidad estética dentro del guardarropa cotidiano.

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La nueva temporada apuesta por líneas más limpias y menos deportivas. El abrigo deja de ser solamente funcional para convertirse en el eje principal del look. En este contexto, los tapados largos en tonos oscuros, gris grafito, marrón chocolate y bordó profundo empiezan a dominar las principales colecciones de invierno.

El abrigo que redefine el estilo urbano

Una de las claves del regreso de este abrigo retro está en su versatilidad. Puede combinarse con denim amplio, pantalones de sastrería relajada o incluso prendas deportivas, logrando un equilibrio entre elegancia y comodidad. Además, aporta una presencia visual más refinada que las camperas inflables tradicionales.

Las texturas también juegan un rol importante. El paño grueso, la lana cepillada y los acabados vintage generan una sensación de sofisticación silenciosa que define gran parte de las nuevas tendencias. La idea ya no es sobresalir mediante volumen extremo, sino a través de cortes cuidados y materiales de calidad.

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Otro punto clave es la búsqueda de prendas más atemporales. Frente a la velocidad de las microtendencias, los consumidores empiezan a priorizar piezas duraderas y fáciles de reutilizar temporada tras temporada. Los tapados clásicos responden perfectamente a esa necesidad y recuperan así un lugar central dentro de la ropa de invierno.

El invierno 2026 confirma que la moda vuelve a mirar hacia atrás para reinterpretar clásicos. Las camperas inflables no desaparecen por completo, pero sí dejan de ocupar el rol principal frente a un abrigo retro que recupera elegancia, estructura y sofisticación.

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