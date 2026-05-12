Un objeto valioso de los años 60 vuelve a ser tendencia dentro de casa y cuesta una fortuna

Durante décadas, muchos objetos decorativos de los años 60 quedaron olvidados en altillos, depósitos o tiendas de segunda mano. Sin embargo, el regreso de las tendencias vintage y del estilo moderno de mediados de siglo hizo que varias piezas antiguas recuperaran protagonismo dentro de los hogares actuales.

La ayudó a nacer hace 22 años, se convirtió en parte de su familia y hoy volvió a emocionarse en su graduación

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Entre todos esos objetos, hay uno en particular que volvió a captar la atención de coleccionistas y amantes de la decoración retro. Lo que antes parecía un adorno pasado de moda, hoy puede convertirse en un hallazgo muy valioso y alcanzar precios inesperados en el mercado de diseño vintage.

Ocupan un lugar importante dentro del mundo del diseño de interiores.

Los llamados relojes estrella , también conocidos como relojes “sunburst” o de rayos solares, fueron uno de los grandes símbolos decorativos de la década del 60 en Estados Unidos. Inspirados en la estética futurista y espacial de aquella época, estos relojes comenzaron a aparecer en cocinas, comedores y salas de estar de miles de hogares.

Sin embargo, el resurgimiento del interés por el diseño vintage provocó un fuerte regreso de estos objetos. Actualmente, decoradores y compradores especializados consideran que encontrar uno original en buen estado puede representar un verdadero tesoro.

objeto tendencia de los años 60 El reloj estrella es uno de los artículos vintage más buscados. WEB

Por qué algunos relojes estrella pueden valer una fortuna

El diseño original de estos relojes se atribuye a Irving Harper, integrante del reconocido estudio George Nelson Associates, una de las firmas más importantes dentro del movimiento moderno de mediados de siglo.

La relevancia histórica de este diseño hizo que muchas de las versiones auténticas se transformaran en objetos muy codiciados entre coleccionistas y aficionados a la decoración vintage.

Tras la muerte de George Nelson, el Museo de Diseño Vitra heredó los derechos de varios de sus diseños y retomó la fabricación de algunos modelos icónicos a finales de los años 90. Las reproducciones oficiales de relojes estrella actualmente pueden superar ampliamente los 700 dólares.

Por ese motivo, especialistas en antigüedades y compradores de artículos retro consideran que encontrar una pieza original en mercados de segunda mano o ferias puede representar una oportunidad excepcional .

en mercados de segunda mano o ferias puede representar una . Además de su valor económico, estos relojes se adaptan sorprendentemente bien a diferentes estilos decorativos. Aunque nacieron dentro del diseño moderno de mediados de siglo, también funcionan como piezas protagonistas en ambientes minimalistas, contemporáneos o eclécticos.

objeto tendencia de los años 60 WEB

Su mezcla de geometría simple, estética futurista y valor histórico hizo que regresaran con fuerza en proyectos de decoración actual. Hoy, muchos diseñadores los utilizan para aportar carácter visual sin recargar demasiado los espacios.