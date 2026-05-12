El hormigón no va más en las casas actuales: la alternativa de moda es más económica, elegante y rápida

Durante décadas, el hormigón fue una de las opciones más utilizadas en la construcción para construir patios y sectores exteriores en casas . Su resistencia y durabilidad lo convirtieron en una elección habitual, especialmente para quienes buscaban superficies firmes y de bajo mantenimiento. En la actualidad, una tendencia que se sostiene intenta reemplazarlo por su elegancia y economía.

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En los últimos años comenzó a crecer una alternativa que muchos arquitectos y diseñadores de exteriores consideran más práctica y estética. Además de lograr una instalación más rápida, este material presenta ventajas relacionadas con el drenaje del agua y el costo final de la obra.

El crecimiento de esta tendencia también está relacionado con los costos.

El llamado granito descompuesto, conocido también como GD , empezó a ganar protagonismo en proyectos residenciales por su aspecto natural y su facilidad de colocación. Este material surge a partir de la erosión del granito y está compuesto por pequeñas partículas trituradas similares a gravilla fina.

Aunque a simple vista puede recordar a la grava tradicional, presenta una diferencia importante: es mucho más estable y genera menos suciedad al caminar. Además, existen versiones que incorporan estabilizadores especiales capaces de compactar mejor el material y reducir el movimiento de las partículas.

Uno de los aspectos que más atrae a quienes remodelan patios es la variedad estética disponible

El granito descompuesto puede encontrarse en tonos grises, marrones, rojizos, blancos o dorados, lo que permite adaptarlo a distintos estilos de jardines y viviendas modernas.

Otra ventaja importante frente al hormigón es su capacidad de drenaje

Mientras las superficies tradicionales suelen acumular agua durante lluvias intensas, el GD permite que el agua atraviese el material y se filtre naturalmente hacia el suelo.

Ese detalle ayuda a evitar charcos y mejora la absorción del agua en exteriores. Además, como el granito es uno de los materiales naturales más resistentes, el patio soporta sin problemas el tránsito peatonal diario.

reemplazo del hormigón El granito descompuesto logra cambiar la estética y la presentación de la fachada. WEB

Cómo se instala y qué aspectos conviene tener en cuenta

Para House Digest, uno de los puntos más valorados del granito descompuesto es la rapidez de instalación. A diferencia de otros sistemas que necesitan procesos más complejos, este material puede colocarse en pocos días y con herramientas relativamente simples.

El procedimiento comienza delimitando el área del patio mediante bordes o barreras de contención. Luego se excava la superficie hasta alcanzar una profundidad aproximada de entre seis y siete centímetros y medio. Después de compactar y nivelar la tierra, se coloca el granito descompuesto sobre toda el área elegida. Finalmente, el material se distribuye de manera uniforme y vuelve a compactarse hasta obtener una superficie firme y estable.

Una opción útil es realizar este trabajo durante un fin de semana debido a que el proceso no suele demandar maquinaria pesada ni grandes tiempos de espera.

Sin embargo, especialistas también advierten sobre algunos puntos a considerar antes de elegir este tipo de patio. Las pequeñas partículas del GD pueden adherirse al calzado e ingresar fácilmente al interior de la vivienda, especialmente en días húmedos.

antes de elegir este tipo de patio. Las pequeñas partículas del GD e ingresar fácilmente al interior de la vivienda, especialmente en días húmedos. Por esa razón, se recomienda colocar felpudos o superficies de transición cerca de las entradas para evitar rayones en pisos delicados como la madera. También es importante saber que, con el paso de los años, el material puede compactarse aún más o aplicar un pegamento de exterior.

reemplazo del hormigón WEB

El granito descompuesto se posiciona como una de las opciones más elegidas para reemplazar al hormigón en patios y jardines contemporáneos. Su instalación rápida, el menor costo y la capacidad de drenaje natural lo transformaron en una tendencia creciente dentro de las casas actuales.