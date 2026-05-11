La tapa vieja de la olla no la tires, tenés un tesoro en casa: la idea valiosa que le da valor

Con el paso del tiempo, algunas tapas de ollas terminan guardadas en cajones, olvidadas en muebles o directamente en la basura porque ya no coinciden con ninguna cacerola. Sin embargo, una idea de reciclaje doméstico tiene como opción darles una segunda vida con una propuesta decorativa y funcional en casa .

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La idea no necesita muchos materiales, casi no demanda gastos y puede realizarse en pocos minutos. Además de reutilizar objetos que parecían inútiles, esta idea aporta un detalle especial al jardín y atrae aves de una manera muy sencilla.

Es una idea económica que combina reciclaje y decoración para exteriores.

Las tapas metálicas de ollas comenzaron a utilizarse como pequeños comederos colgantes para aves, especialmente en patios, balcones y jardines. Gracias a su forma circular y profundidad reducida, funcionan como una base ideal para colocar semillas y alimentos destinados a pájaros pequeños.

Con algunos elementos básicos , cualquier persona puede transformar una tapa en un accesorio decorativo y útil para exteriores.

Para realizarlo, se recomienda elegir tapas metálicas poco profundas y en buen estado.

poco profundas y en buen estado. Luego, hay que perforar tres o cuatro pequeños agujeros distribuidos de forma pareja alrededor del borde. Es importante que todos tengan la misma distancia para que el peso quede equilibrado al momento de colgarlo.

o distribuidos de forma pareja alrededor del borde. Es importante que todos tengan la misma distancia para que el peso quede equilibrado al momento de colgarlo. Después de hacer las perforaciones, se atan trozos de cordel resistente , hilo grueso o pequeñas cadenas metálicas en cada orificio. Todos los extremos deben unirse en la parte superior para formar el soporte que permitirá colgar el comedero de una rama, una pérgola o algún gancho exterior.

, grueso o pequeñas en cada orificio. Todos los extremos deben unirse en la parte superior para formar el soporte que permitirá colgar el comedero de una rama, una pérgola o algún gancho exterior. Asimismo, pueden personalizarse con pintura resistente al agua o pequeños detalles decorativos para integrarlas mejor con el estilo del jardín. Esa posibilidad convierte cada pieza en un objeto único y reutilizado de manera creativa.

reciclaje de tapas Este tipo de proyectos fomenta la presencia de aves en espacios verdes urbanos. WEB

Qué materiales se necesitan y cómo hacer el comedero paso a paso

Uno de los motivos por los que esta idea se volvió tan popular es la facilidad para realizarla con materiales que suelen encontrarse en cualquier casa. En la mayoría de los casos, no hace falta comprar casi nada adicional.

Los elementos básicos necesarios son:

Una tapa metálica de olla.

metálica de olla. Taladro o elemento para perforar.

o elemento para perforar. Cordel resistente, alambre fino o pequeñas cadenas.

resistente, fino o pequeñas Semillas para pájaros.

para pájaros. Gancho o rama firme para colgar.

El procedimiento es simple y rápido

Primero, limpiá bien las tapas para eliminar restos de grasa o suciedad. Después comenzá con los agujeros cerca del borde, procurando que queden distribuidos de manera uniforme para mantener la estabilidad. Luego deberás pasar los cordeles o cadenas por cada perforación y atalos firmemente. Los extremos superiores deben juntarse en un solo punto para sostener el comedero de forma equilibrada. Una vez armado, solo tendrás que agregar semillas o alimento para aves y colocarlo en una zona tranquila del jardín. Lo ideal es elegir un espacio elevado y protegido del viento fuerte para evitar que el contenido se derrame fácilmente.

reciclaje de tapas WEB

La reutilización de tapas viejas de ollas como comederos para pájaros se convirtió en una alternativa sencilla para quienes buscan reciclar objetos en desuso y sumar un detalle original al jardín.