El arbusto que reemplaza a los pinos como cerco perimetral en el jardín: sus hojas no se caen en invierno

Los pinos dejaron de ser una tendencia estética en el jardín de casa para delimitar el terreno con el vecino. En su lugar, un arbusto ornamental comenzó a ganar protagonismo por una combinación difícil de encontrar: crecimiento rápido, bajo mantenimiento y hojas que conservan un color intenso incluso cuando llegan las bajas temperaturas.

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La especie llama la atención porque crea cercos vivos densos en poco tiempo y ofrece una apariencia distinta a la de los clásicos pinos verdes. Su resistencia al frío y a la sequía logra ser una alternativa práctica para exteriores modernos.

El arbusto es resistente: combina privacidad y color durante todo el año.

La Dodonaea viscosa purpurea , conocida también como dodonea púrpura , es un arbusto perenne que se utiliza cada vez más como cierre perimetral natural. Su principal atractivo es el follaje rojizo oscuro que permanece durante todo el año y adquiere tonos todavía más intensos en invierno.

A diferencia de otras especies utilizadas para cercos vivos, esta variedad puede crecer rápidamente hasta alcanzar entre tres y cinco metros de altura. Gracias a esa característica, resulta ideal para quienes buscan privacidad sin esperar demasiados años para cubrir un terreno o dividir sectores del jardín.

Otro de los motivos por los que comenzó a reemplazar a los pinos tradicionales es su capacidad para soportar condiciones climáticas complejas.

Tolera vientos fuertes. Enfrenta sin problemas heladas moderadas y períodos secos. No pierde densidad en sus hojas. No requiere cuidados excesivos para mantenerse en buen estado.

Las hojas son alargadas y finas, con un tono púrpura cobrizo que aporta un fuerte contraste visual frente a otras plantas ornamentales. Además, esa combinación de color y volumen genera un efecto decorativo muy buscado en diseños de paisajismo contemporáneo.

Durante la primavera avanzada, el arbusto desarrolla pequeñas flores claras y discretas que luego dan paso a frutos decorativos en forma de cápsulas aladas. Aunque no son el principal atractivo de la planta, ayudan a darle textura y movimiento al jardín.

arbusto de cerco perimetral También puede funcionar como barrera contra el viento o como punto focal dentro de espacios verdes. WEB

Por qué este arbusto necesita menos cuidados que otras especies

Uno de los aspectos más valorados de la Dodonaea púrpura es su facilidad de mantenimiento. Se adapta sin problemas a distintos tipos de suelo, incluso aquellos más pobres o arenosos, siempre que tengan un drenaje adecuado para evitar acumulación de agua.

Durante sus primeros meses de crecimiento necesita riegos moderados para fortalecer las raíces. En verano, el sitio de la Real Sociedad de Horticultura recomienda hidratarla cada cuatro o cinco días, mientras que en invierno el riego puede espaciarse hasta cada dos semanas aproximadamente.

Una vez desarrollada, la planta soporta bastante bien la falta de agua, por lo que se convirtió en una opción atractiva para regiones secas o para quienes prefieren jardines de bajo consumo hídrico.

Otro punto clave es que responde muy bien a la poda

Esto permite darle distintas formas y mantener cercos compactos o más naturales según la estética deseada. Su tolerancia a los cortes facilita el control del tamaño sin afectar la salud del arbusto.

La exposición solar también juega un papel importante

Cuando recibe varias horas de sol directo, el color púrpura del follaje se vuelve mucho más intenso, especialmente durante las épocas frías del año.

arbusto de cerco perimetral WEB

La Dodonaea viscosa purpurea es una de las opciones más elegidas para reemplazar los clásicos pinos en cercos perimetrales, gracias a su crecimiento rápido, la resistencia a las bajas temperaturas y el color intenso de sus hojas.