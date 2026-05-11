11 de mayo de 2026 - 18:25

Cómo cuidar las axilas con vinagre de manzana por la noche: por qué se recomienda hacerlo diariamente

El método casero con vinagre de manzana ayuda a controlar el mal olor de las axilas. Aunque es indispensable conocer por qué se aplica de noche y de qué forma.

Este método casero, practicado por la noche, suma adeptos en las rutinas de higiene.

Este método casero, practicado por la noche, suma adeptos en las rutinas de higiene.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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El vinagre de manzana comenzó a ocupar un lugar importante dentro de las rutinas de higiene diaria. Cada vez más personas lo incorporan al cuidado corporal por una razón puntual relacionada con las bacterias que generan mal olor en las axilas. Pero es indispensable aplicarlo de noche.

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Especialistas de Healthline coinciden en un detalle clave que a veces se pasa por alto: el momento de aplicación puede marcar una gran diferencia en los resultados. Por eso, la recomendación de usarlo durante la noche empezó a multiplicarse en sus efectos sobre el cuidado personal.

uso de vinagre en axilas
El vinagre busca aprovechar sus propiedades para equilibrar el pH de la piel.

El vinagre busca aprovechar sus propiedades para equilibrar el pH de la piel.

Por qué el vinagre de manzana se utiliza en las axilas

El interés por el vinagre de manzana dentro de las rutinas de higiene está relacionado con su nivel de acidez. Este producto ayuda a modificar el pH natural de la piel y genera un ambiente menos favorable para las bacterias responsables del mal olor corporal.

A diferencia de algunos desodorantes antitranspirantes que solo buscan disimular el olor con fragancias, el vinagre actúa sobre uno de los factores que favorecen la proliferación bacteriana. Por ese motivo, se utiliza como complemento o incluso como alternativa a productos tradicionales.

  1. La forma más habitual de aplicación consiste en diluir una parte de vinagre de manzana con una o más partes de agua.
  2. Luego, la mezcla puede colocarse en un pulverizador o aplicarse con ayuda de un algodón sobre la piel limpia y completamente seca.

Otro detalle importante es esperar a que el producto se absorba antes de vestirse

Esto evita irritaciones y permite que el líquido permanezca el tiempo suficiente sobre la piel.

Quienes utilizan desodorantes naturales suelen recurrir a este método durante el período de transición, ya que ayuda a controlar el olor mientras el cuerpo se adapta a fórmulas sin componentes químicos más agresivos.

Además de la aplicación directa, algunas personas agregan una pequeña cantidad de vinagre de manzana al agua del baño o lo utilizan como último enjuague después de la ducha.

uso de vinagre en axilas
El exceso de concentración puede alterar la barrera natural de la piel.

El exceso de concentración puede alterar la barrera natural de la piel.

Cuál es la razón por la que se recomienda aplicarlo de noche

Uno de los consejos más repetidos por quienes usan vinagre de manzana en las axilas es aplicarlo antes de dormir.

  • Durante la noche, la piel permanece más tiempo libre de sudor excesivo, roce constante y productos cosméticos adicionales, lo que facilita una mejor acción del preparado.
  • Al no exponerse inmediatamente al calor, la actividad física o la transpiración intensa, el vinagre puede actuar de manera más prolongada sobre la superficie de la piel. Ese tiempo extra favorece el cambio de pH que dificulta el desarrollo de bacterias responsables del olor.

Sin embargo, también existen precauciones importantes

El producto nunca debe utilizarse sobre piel irritada, lastimada o recién afeitada, ya que la acidez puede generar ardor, enrojecimiento o molestias considerables.

Es recomendable esperar varias horas después del afeitado antes de aplicar cualquier preparación con vinagre. Incluso en pieles sensibles, lo ideal es comenzar con mezclas más suaves y observar cómo reacciona el cuerpo antes de incorporarlo de forma habitual.

uso de vinagre en axilas

El vinagre de manzana se convirtió en una de las opciones más comentadas dentro del cuidado corporal por su capacidad para ayudar a controlar el olor en las axilas. Su aplicación nocturna, la correcta dilución y el uso moderado son algunos de los puntos más importantes para quienes deciden incorporar esta práctica a su rutina diaria.

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