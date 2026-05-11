El laminado pasó de moda: el nuevo revestimiento que conquista cocinas y baños

Renovar el piso sin entrar en obras costosas es el objetivo de cada vez más familias en la actualidad. El laminado ha sido la opción de moda por excelencia durante años, pero su gran debilidad ante la humedad está impulsando el éxito de los revestimientos de vinilo . Este material permite transformar ambientes críticos como cocinas y baños de forma rápida y duradera.

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El laminado ha sido el aliado de las reformas de bajo presupuesto por su facilidad de colocación y mantenimiento básico. Sin embargo, su mayor problema es la sensibilidad extrema a la humedad , que provoca que los bordes se levanten y las tablas se hinchen de forma irreversible.

Para quienes buscan una alternativa más resistente, los revestimientos de vinilo se posicionan como la solución ideal. Aunque su costo es algo superior al del laminado, su capacidad para soportar el contacto directo con el agua los hace aptos para áreas donde las mascotas o los niños suelen ensuciar frecuentemente. De hecho, el vinilo no le teme al agua de la misma manera que el laminado clásico.

Una de las características más valoradas es la calidez que ofrece al caminar descalzo , superando incluso la sensación térmica del parquet tradicional. Al ser un material más blando, el vinilo es notablemente más silencioso, ya que no produce el eco metálico que suele escucharse al caminar sobre otras superficies rígidas.

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Cómo instalar vinilo sobre pisos existentes sin hacer obras

La versatilidad de este material permite colocarlo directamente sobre pisos ya existentes, como parquet o laminado viejo, sin necesidad de quitarlos. Esta técnica ahorra tiempo y costos de demolición, y admite dos métodos de instalación:

Sistema de clic : las piezas encajan entre sí sin necesidad de adhesivo, ideal para quienes buscan rapidez y reversibilidad.

: las piezas encajan entre sí sin necesidad de adhesivo, ideal para quienes buscan rapidez y reversibilidad. Sistema pegado: ofrece mayor fijación y es recomendable en superficies con mayor tránsito o exposición al agua.

En ambos casos, es fundamental que la base esté perfectamente nivelada para evitar que las irregularidades se noten con el tiempo.

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Cuidados esenciales para que el vinilo dure más tiempo

A pesar de su robustez frente al agua, el vinilo no es un material indestructible. Los muebles pesados, el arrastre de sillas u objetos afilados pueden rayar o perforar la superficie de forma permanente. A diferencia del parquet, que permite un pulido para restaurarlo, los daños profundos en el vinilo suelen requerir el reemplazo total de la pieza afectada.

Aun así, la facilidad de limpieza es un factor determinante para su elección masiva. Basta con pasar la aspiradora o un trapo húmedo sin necesidad de productos químicos especiales ni pulidos complejos. Esta practicidad lo convierte en el revestimiento favorito para departamentos de alquiler o casas con alto tránsito donde el piso debe soportar un uso intensivo.