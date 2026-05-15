Con tapas metálicas, pintura y un poco de hilo o pegamento, podés crear un adorno colgante, rústico y muy fácil de personalizar.

Las tapas de frascos viejos parecen un descarte menor, pero pueden convertirse en un gran material de reciclaje. Su forma circular, su resistencia y su tamaño las vuelven perfectas para armar adornos decorativos sin gastar de más. La idea más simple es transformarlas en un colgante para pared, cocina, balcón o entrada.

Se puede adaptar con colores neutros, estilo vintage, flores secas o detalles brillantes.

Materiales necesarios 8 a 12 tapas de frascos metálicas.

Pintura acrílica o aerosol.

Lija fina.

Silicona caliente o pegamento fuerte.

Hilo sisal, lana, tanza o cordón.

Cartón duro o aro de madera como base.

Flores secas, botones, retazos de tela o papeles decorativos.

Clavo pequeño o punzón, si se quieren colgar individualmente. Reciclaje guardá las tapas de frascos viejos y transfórmalas en un espectacular adorno para tu casa (3)

Paso a paso para hacer el adorno Lavá bien las tapas y retirales restos de comida, pegamento o etiquetas. Secalas por completo para evitar óxido o manchas. Lijá suavemente la superficie para que la pintura agarre mejor. Pintá todas las tapas del mismo color o combiná tonos de una misma paleta. Dejá secar bien antes de manipularlas. Decorá el interior de cada tapa con tela, papel, flores secas o pequeños dibujos. Pegá las tapas sobre una base de cartón duro, madera o aro circular. Agregá un cordón en la parte superior para colgar el adorno. Cómo lograr que quede más elegante Para que no parezca una manualidad improvisada, conviene elegir una paleta clara: blanco, beige, dorado viejo, verde oliva o negro mate funcionan muy bien.

También ayuda repetir un mismo elemento en todas las tapas. Por ejemplo, usar flores secas similares, mini dibujos botánicos o retazos de tela en tonos parecidos.

Reciclaje guardá las tapas de frascos viejos y transfórmalas en un espectacular adorno para tu casa (2) Si el adorno va para la cocina, se pueden incluir frases cortas, especias secas o pequeñas ilustraciones de frutas. Para un balcón, queda mejor un estilo rústico con hilo sisal y colores tierra. Errores comunes al reciclar tapas No secarlas bien: puede generar óxido con el tiempo.

puede generar óxido con el tiempo. Usar demasiado pegamento: deja marcas visibles y desprolijas.

deja marcas visibles y desprolijas. Mezclar muchos colores: puede hacer que el adorno se vea cargado.

puede hacer que el adorno se vea cargado. No lijarlas: la pintura puede saltarse más rápido.