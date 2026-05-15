Las tapas de frascos viejos parecen un descarte menor, pero pueden convertirse en un gran material de reciclaje. Su forma circular, su resistencia y su tamaño las vuelven perfectas para armar adornos decorativos sin gastar de más. La idea más simple es transformarlas en un colgante para pared, cocina, balcón o entrada.
Se puede adaptar con colores neutros, estilo vintage, flores secas o detalles brillantes.
Materiales necesarios
- 8 a 12 tapas de frascos metálicas.
- Pintura acrílica o aerosol.
- Lija fina.
- Silicona caliente o pegamento fuerte.
- Hilo sisal, lana, tanza o cordón.
- Cartón duro o aro de madera como base.
- Flores secas, botones, retazos de tela o papeles decorativos.
- Clavo pequeño o punzón, si se quieren colgar individualmente.
Reciclaje guardá las tapas de frascos viejos y transfórmalas en un espectacular adorno para tu casa (3)
Paso a paso para hacer el adorno
- Lavá bien las tapas y retirales restos de comida, pegamento o etiquetas.
- Secalas por completo para evitar óxido o manchas.
- Lijá suavemente la superficie para que la pintura agarre mejor.
- Pintá todas las tapas del mismo color o combiná tonos de una misma paleta.
- Dejá secar bien antes de manipularlas.
- Decorá el interior de cada tapa con tela, papel, flores secas o pequeños dibujos.
- Pegá las tapas sobre una base de cartón duro, madera o aro circular.
- Agregá un cordón en la parte superior para colgar el adorno.
Cómo lograr que quede más elegante
Para que no parezca una manualidad improvisada, conviene elegir una paleta clara: blanco, beige, dorado viejo, verde oliva o negro mate funcionan muy bien.
También ayuda repetir un mismo elemento en todas las tapas. Por ejemplo, usar flores secas similares, mini dibujos botánicos o retazos de tela en tonos parecidos.
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Si el adorno va para la cocina, se pueden incluir frases cortas, especias secas o pequeñas ilustraciones de frutas. Para un balcón, queda mejor un estilo rústico con hilo sisal y colores tierra.
Errores comunes al reciclar tapas
- No secarlas bien: puede generar óxido con el tiempo.
- Usar demasiado pegamento: deja marcas visibles y desprolijas.
- Mezclar muchos colores: puede hacer que el adorno se vea cargado.
- No lijarlas: la pintura puede saltarse más rápido.