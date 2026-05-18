18 de mayo de 2026 - 11:40

Si tenés una tetera vieja guardada, tenés un tesoro: la idea vintage que transforma cualquier rincón del hogar

Las teteras antiguas vuelven a ser tendencia en el mundo del reciclaje y la decoración gracias a una idea simple, económica y con estilo vintage.

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Por Ignacio Alvarado

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La idea ganó popularidad porque permite transformar cualquier espacio con muy poco dinero. Además, las teteras metálicas o esmaltadas tienen un encanto visual que combina perfectamente con cocinas rústicas, balcones y livings modernos.

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La tendencia vintage que conquista los hogares

El uso más elegido consiste en convertir la tetera en una maceta para plantas pequeñas, suculentas o hierbas aromáticas. El pico, el mango y las formas curvas aportan una estética única que difícilmente se consigue con macetas tradicionales.

Especialistas en decoración destacan que este tipo de objetos generan ambientes más cálidos y personales. El desgaste natural del metal o la pintura incluso suma valor visual.

Por qué esta idea funciona tan bien

Las teteras están fabricadas con materiales resistentes a la humedad y a los cambios de temperatura, algo fundamental para reutilizarlas con plantas.

Además, el tamaño permite colocarlas en distintos rincones del hogar sin ocupar demasiado espacio. Muchas personas también las usan como centro de mesa o adorno para galerías y patios.

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Una forma económica de renovar espacios

El auge del reciclaje creativo responde a una necesidad concreta: decorar sin gastar de más. En lugar de comprar objetos nuevos, muchas personas eligen reutilizar piezas antiguas con valor emocional o estético.

Con apenas pintura, tierra y una planta, una tetera olvidada puede convertirse en el detalle más llamativo de la casa.

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