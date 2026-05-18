18 de mayo de 2026 - 19:35

La tabla vieja de planchar no la tires, tenés un tesoro en casa: guarda un valor útil con una idea renovadora

Reciclaje. Antes de tirar la vieja tabla de planchar, podés transformarla en un mueble valioso y decorativo para que cumpla distintas funciones en casa.

El planchador cambia la decoración de casa con una función totalmente distinta y mucho más estética.

El planchador cambia la decoración de casa con una función totalmente distinta y mucho más estética.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Antes de ubicar el viejo planchador en un rincón donde terminan acumulándose objetos antiguos que ya no parecen útiles, existe una idea original y valiosa para reutilizarla. Este elemento que durante años fue indispensable tiene como objetivo cambiar la apariencia al entrar a casa.

Leé además

las latas de atun no las tires, son un tesoro para tu casa: como las podes reutilizar sin de gastar mas

Las latas de atún no las tires, son un tesoro para tu casa: cómo las podes reutilizar sin de gastar más

Por Redacción Por Las Redes
si tenes una tetera vieja guardada, tenes un tesoro: la idea vintage que transforma cualquier rincon del hogar

Si tenés una tetera vieja guardada, tenés un tesoro: la idea vintage que transforma cualquier rincón del hogar

Por Ignacio Alvarado

Sin embargo, esa vieja estructura puede convertirse en una pieza decorativa con una función completamente diferente. Gracias a las tendencias de reciclaje y reutilización creativa, cada vez más personas comenzaron a transformar tablas de planchar antiguas en muebles auxiliares prácticos para distintos espacios de la casa.

reciclaje de tabla de planchar
El resultado puede cambiar por completo la percepción de este objeto antiguo.

El resultado puede cambiar por completo la percepción de este objeto antiguo.

Cómo transformar una vieja tabla de planchar en un mueble funcional y decorativo

  1. Antes de comenzar cualquier renovación, el primer paso consiste en limpiar bien toda la estructura. Muchas tablas acumulan suciedad, restos de tela, polvo o pequeñas manchas producidas por años de uso.
  2. También es importante comprobar que la estructura esté firme. En algunos casos, los tornillos pueden aflojarse con el tiempo y provocar que la tabla se tambalee. Ajustarlos correctamente permite recuperar estabilidad y evitar accidentes una vez que el objeto vuelva a utilizarse dentro del hogar.
  3. Después llega una de las etapas más entretenidas: decidir el nuevo estilo visual. Si la tabla es de madera, es preferible conservar su aspecto natural para destacar las vetas y darle un aire más cálido o rústico. En cambio, los modelos metálicos suelen renovarse con pintura en aerosol para conseguir un diseño más moderno y llamativo.

Los tonos claros, blancos envejecidos o colores intensos comenzaron a utilizarse mucho en este tipo de reciclajes porque permiten convertir la vieja tabla en una pieza decorativa protagonista. Incluso se puede optar por acabados vintage o desgastados para acompañar estilos de decoración industrial o bohemia.

Una alternativa muy utilizada consiste en cubrirla con un camino de mesa, una tela decorativa o algún textil resistente que ayude a renovar su apariencia de manera rápida y económica.

reciclaje de tabla de planchar
Antes de acumularlo con otros objetos viejos es ideal reutilizarla sin materiales extras.

Antes de acumularlo con otros objetos viejos es ideal reutilizarla sin materiales extras.

La idea práctica que convierte la tabla de planchar en un mueble útil para la entrada de casa

  • La propuesta consiste en utilizar la vieja tabla de planchar como mesa auxiliar cerca de la puerta principal. Gracias a su forma alargada y altura cómoda, puede transformarse en un espacio ideal para apoyar objetos cotidianos que suelen quedar dispersos por la casa.
  • De hecho, puede utilizarse como superficie para dejar llaves, lentes de sol, auriculares, correspondencia o pequeños accesorios antes de salir. Para mantener el orden y evitar un aspecto desprolijo, se puede incorporar un cuenco, bandeja o recipiente donde guardar estos elementos.
  • Otra ventaja es que la tabla conserva una estructura liviana y relativamente angosta, por lo que resulta útil incluso en entradas pequeñas o departamentos donde cada metro disponible importa. Al combinar funcionalidad y diseño, termina convirtiéndose en una solución decorativa inesperada para espacios reducidos.

Dependiendo del estilo elegido, este mueble reciclado puede integrarse fácilmente en decoraciones modernas, vintage, rústicas o minimalistas. También suelen agregarse plantas, velas aromáticas o cuadros pequeños para reforzar todavía más su valor decorativo.

reciclaje de tabla de planchar

Las tendencias de reciclaje doméstico continúan demostrando que muchos objetos antiguos todavía pueden aprovecharse de maneras inesperadas. La tabla de planchar es uno de esos ejemplos que pasó de ser un elemento funcional tradicional a convertirse en una pieza decorativa adaptable a distintos estilos de hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reciclaje: guarda las tapas de frascos viejos y transformalas en un espectacular adorno para tu casa

Reciclaje: guardá las tapas de frascos viejos y transfórmalas en un espectacular adorno para tu casa

Por Andrés Aguilera
los potes de queso crema vacios no los tires, son un tesoro para tu casa: como los podes reutilizar sin gastar de mas

Los potes de queso crema vacíos no los tires, son un tesoro para tu casa: cómo los podés reutilizar sin gastar de más

El baño es un espacio indispensable y conviene renovarlo cada cierto tiempo.

Cuánto cuesta remodelar un baño de clase media en Argentina en mayo de 2026

Esta tendencia no se trata de transformar el living en un “safari” ni de abusar de estos recursos visuales.

El estilo de los años 70 vuelve a ser tendencia en el living de casa: adiós a la moda neutra en 2026