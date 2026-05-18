18 de mayo de 2026 - 21:11

Los potes de queso crema vacíos no los tires, son un tesoro para tu casa: cómo los podés reutilizar sin gastar de más

Con limpieza, pintura y algunos cortes simples, pueden convertirse en organizadores, macetas chicas o contenedores para cajones.

Los potes de queso crema vacíos no los tires, son un tesoro para tu casa cómo los podés reutilizar sin gastar de más (2)
Por Andrés Aguilera

Los potes de queso crema vacíos suelen ir directo a la basura, pero pueden tener una segunda vida muy útil. Por su tamaño, tapa y resistencia, sirven para proyectos de reciclaje, orden y decoración sin gastar de más. Antes de reutilizarlos, hay un paso obligatorio: lavarlos bien.

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Materiales necesarios

  • Potes de queso crema vacíos.
  • Agua caliente y detergente.
  • Alcohol para desengrasar.
  • Pintura acrílica, aerosol o papel adhesivo.
  • Tijera, cúter o punzón.
  • Silicona caliente o pegamento fuerte.
  • Etiquetas, tela, hilo sisal o cinta decorativa.

1. Organizadores para cajones

La forma más fácil de reutilizarlos es como separadores para cajones. Sirven para guardar broches, gomitas, clips, monedas, tornillos, botones o accesorios chicos.

Los potes de queso crema vacíos no los tires, son un tesoro para tu casa cómo los podés reutilizar sin gastar de más (4)

  • Lavá el pote y secá bien el interior.
  • Quitá etiquetas o restos de pegamento.
  • Forrá el exterior con papel adhesivo o pintalo.
  • Colocalo dentro del cajón y agrupá objetos por categoría.
  • Agregá una etiqueta si vas a usar varios potes juntos.

Para que se vean más prolijos, conviene usar potes del mismo tamaño y decorarlos con una misma paleta de colores.

2. Mini macetas para esquejes

Los potes de queso crema vacíos no los tires, son un tesoro para tu casa cómo los podés reutilizar sin gastar de más (1)

También pueden convertirse en mini macetas para esquejes, suculentas pequeñas o plantas que todavía están creciendo.

  • Hacé dos o tres agujeros en la base para que drene el agua.
  • Agregá piedritas, leca o una capa fina de drenaje.
  • Colocá tierra liviana.
  • Plantá el esqueje sin compactar demasiado.
  • Regá poco y dejá el pote en un lugar con buena luz.

El error más común es no hacer agujeros. Sin drenaje, el agua queda acumulada y las raíces pueden pudrirse.

3. Contenedores para baño o lavadero

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Con tapa, los potes sirven para guardar algodones, jabones chicos, broches, esponjas, pastillas de lavarropas o elementos de limpieza livianos.

  • Desinfectá el pote con alcohol después del lavado.
  • Decorá la tapa para que no se vea como envase descartado.
  • Escribí el contenido con una etiqueta.
  • No lo uses para guardar alimentos si el pote ya fue pintado o intervenido.

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