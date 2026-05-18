Los potes de queso crema vacíos no los tires, son un tesoro para tu casa: cómo los podés reutilizar sin gastar de más

Los potes de queso crema vacíos suelen ir directo a la basura, pero pueden tener una segunda vida muy útil. Por su tamaño, tapa y resistencia, sirven para proyectos de reciclaje , orden y decoración sin gastar de más. Antes de reutilizarlos, hay un paso obligatorio: lavarlos bien.

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Si queda olor, grasa o humedad, el resultado puede quedar desprolijo o atraer suciedad.

La forma más fácil de reutilizarlos es como separadores para cajones. Sirven para guardar broches, gomitas, clips, monedas, tornillos, botones o accesorios chicos.

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Para que se vean más prolijos, conviene usar potes del mismo tamaño y decorarlos con una misma paleta de colores.

2. Mini macetas para esquejes

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También pueden convertirse en mini macetas para esquejes, suculentas pequeñas o plantas que todavía están creciendo.

Hacé dos o tres agujeros en la base para que drene el agua.

Agregá piedritas, leca o una capa fina de drenaje.

Colocá tierra liviana.

Plantá el esqueje sin compactar demasiado.

Regá poco y dejá el pote en un lugar con buena luz.

El error más común es no hacer agujeros. Sin drenaje, el agua queda acumulada y las raíces pueden pudrirse.

3. Contenedores para baño o lavadero

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Con tapa, los potes sirven para guardar algodones, jabones chicos, broches, esponjas, pastillas de lavarropas o elementos de limpieza livianos.