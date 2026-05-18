3 alimentos que lubrican las articulaciones de las rodillas y cuáles deben ser eliminados poco a poco

Con el paso del tiempo, las molestias en las rodillas comienzan a aparecer al caminar, subir escaleras o levantarse después de estar sentados durante un largo período. Aunque el envejecimiento y el desgaste natural influyen en las articulaciones, especialistas remarcan que algunos alimentos también cumplen un papel esencial .

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Algunos alimentos contienen nutrientes que ayudan a proteger el cartílago, mejorar la flexibilidad y reducir la inflamación que suele generar dolor y rigidez. Sin embargo, otros productos muy presentes en la dieta diaria pueden tener el efecto contrario y acelerar el deterioro articular sin que se note a tiempo.

Cada alimento incorporado a la alimentación marca una gran diferencia en la salud articular a largo plazo.

Los especialistas de Center for Spine & Orthopedics explican que las células encargadas de mantener el cartílago, conocidas como condrocitos, necesitan estos componentes para colaborar en la regeneración y mantenimiento de los tejidos articulares. Por eso, muchas personas incorporan caldo de huesos dentro de dietas orientadas al cuidado de rodillas y articulaciones.

Las sardinas también presentan ventajas adicionales relacionadas con su contenido de calcio, vitamina D y proteínas de buena calidad. A diferencia de algunos grandes depredadores marinos, poseen menor riesgo de acumulación de metales pesados, lo que permite incorporarlas con mayor frecuencia dentro de una alimentación equilibrada.

Dentro de los ingredientes naturales más valorados aparecen además el jengibre y la cúrcuma. Ambos son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y por su capacidad para actuar sobre ciertas enzimas vinculadas al dolor. Según distintos especialistas, estos alimentos también favorecen la microcirculación, ayudando a mejorar el aporte de nutrientes en tejidos articulares sensibles o desgastados.

alimentos para las rodillas El sedentarismo también empeora la rigidez. WEB

Cuál es el alimento que acelera el desgaste articular y por qué recomiendan reducirlo

Uno de los más señalados por especialistas es el azúcar refinado, presente en golosinas, bebidas azucaradas, productos ultraprocesados y harinas blancas.

El problema principal tiene relación con un proceso llamado glicación

Cuando existe exceso de azúcar en el organismo, ciertas moléculas se adhieren a las fibras de colágeno y terminan endureciéndolas. Como consecuencia, los tejidos pierden elasticidad y se vuelven más frágiles y propensos al desgaste.

Esto puede afectar directamente al cartílago de las rodillas y otras articulaciones. Lo que debería funcionar como un tejido flexible y amortiguador comienza a deteriorarse progresivamente, aumentando el riesgo de fisuras, inflamación y dolor al moverse.

El exceso de azúcar favorece procesos inflamatorios generales dentro del cuerpo

Esa inflamación sistémica incrementa la sensibilidad al dolor e interfiere con la capacidad natural del organismo para reparar pequeños daños en los tejidos articulares. Por eso, muchos especialistas aconsejan disminuir poco a poco el consumo de dulces, productos de panadería industrial y bebidas azucaradas.

Sin embargo, la alimentación no es el único factor importante. La hidratación también cumple un papel fundamental en la salud de las rodillas. El cartílago está compuesto en gran parte por agua y necesita mantenerse correctamente hidratado para conservar sus propiedades viscoelásticas, esenciales para amortiguar impactos y reducir la fricción entre los huesos.

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Los especialistas insisten en que la combinación entre alimentación equilibrada, hidratación adecuada y movimiento regular continúa siendo una de las estrategias más importantes para cuidar las articulaciones.