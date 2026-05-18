18 de mayo de 2026 - 13:25

Carne picada común o especial: qué diferencias tienen y cuál conviene comprar

La común suele tener más grasa y rinde mejor en preparaciones jugosas; la especial es más magra y funciona para comidas donde se busca menos grasa.

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Por Andrés Aguilera

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Antes de elegir, conviene saber algo importante: “especial” no siempre significa lo mismo en todos los comercios. Por eso, además del nombre, hay que mirar color, olor, frescura y preguntar de qué corte fue picada.

Qué es la carne picada según la norma

El Código Alimentario Argentino define la carne triturada o picada como carne apta para consumo, dividida finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo alguno.

También establece criterios microbiológicos, porque la carne picada es más sensible que un corte entero. Al tener mayor superficie expuesta, requiere más cuidado en conservación, manipulación y cocción.

Por eso, más allá de si es común o especial, siempre debe comprarse en lugares confiables, mantenerse refrigerada y cocinarse bien.

Qué diferencia hay en la práctica

La carne picada común suele tener una proporción mayor de grasa. Eso no la vuelve mala: la grasa aporta sabor, humedad y jugosidad en ciertas preparaciones.

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La carne picada especial suele hacerse con cortes más magros o seleccionados. Tiene un aspecto más rojo, menos grasa visible y puede largar menos líquido graso al cocinarse.

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La común suele ser mejor para hamburguesas caseras, empanadas, albóndigas o pastel de papa. La especial funciona bien para salsa boloñesa, rellenos más livianos, tartas o comidas donde se busca menos grasa.

Cuál conviene comprar

Si la prioridad es sabor y jugosidad, la común puede ser más conveniente. Para hamburguesas, una carne demasiado magra puede quedar seca y menos sabrosa.

Si la prioridad es reducir grasa o lograr una preparación más liviana, la especial suele ser mejor opción. También puede rendir bien en comidas con salsa, verduras o cocción larga.

Lo ideal es pedir que la piquen en el momento, elegir un comercio confiable y evitar paquetes con olor fuerte, color apagado o exceso de líquido.

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