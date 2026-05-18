18 de mayo de 2026 - 11:58

Hervir cáscara de naranja y vinagre: para qué sirve y por qué tanta gente lo recomienda

Hervir las cáscaras no solo libera fragancia; el calor activa el limoneno, un compuesto natural que potencia la desinfección avalada por agencias internacionales.

Hervír cáscara de naranja con vinagre puede ser muy beneficioso.&nbsp;

Hervír cáscara de naranja con vinagre puede ser muy beneficioso. 

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Por Sofía Serelli

En mayo de 2026, la limpieza del hogar registró un cambio de paradigma impulsado por la búsqueda de opciones económicas y sostenibles. Hervir cáscara de naranja con vinagre blanco dejó de ser un consejo de abuelas para convertirse en una solución técnica validada para desinfectar y desodorizar ambientes.

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La mezcla aprovechó las propiedades naturales de dos ingredientes básicos. El vinagre blanco actuó como un agente desengrasante capaz de eliminar bacterias y hongos en superficies no porosas. Por su parte, las cáscaras de naranja aportaron aceites esenciales ricos en limoneno, un compuesto que reforzó la acción limpiadora y neutralizó los malos olores de forma inmediata.

Por qué funciona la combinación de ácido acético y limoneno contra las bacterias

Organizaciones como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) respaldaron el uso de estos recursos naturales para disminuir la exposición a sustancias tóxicas. El proceso de preparación comenzó con la recolección de cáscaras de naranja, aunque también se utilizaron restos de mandarina, limón o pomelo según la disponibilidad del usuario.

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El método consistió en colocar las cáscaras en una olla y cubrirlas totalmente con vinagre blanco antes de llevar la mezcla a ebullición. El calor permitió que los aceites esenciales se liberaran y se integraran con el ácido del vinagre. Una vez alcanzado el punto de hervor, el líquido se dejó enfriar para luego ser colado y almacenado en botellas con atomizador o frascos de vidrio cerrados.

Cómo usar el limpiador de naranja y vinagre en cada superficie del hogar

Este limpiador multiuso se aplicó directamente sobre mesadas, azulejos, vidrios y electrodomésticos. En el caso de los pisos, se utilizó diluido en agua para cubrir superficies más extensas. Los manuales de uso casero advirtieron, sin embargo, que el preparado no debe aplicarse sobre mármol o piedras naturales, ya que la acidez del vinagre podría corroer o manchar permanentemente este tipo de materiales.

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Además del poder desinfectante, el preparado funcionó como un repelente natural para insectos como cucarachas y roedores, que suelen evitar los ambientes impregnados con aromas cítricos intensos. Esta transición hacia la limpieza ecológica permitió reducir el consumo de envases plásticos descartables y el descarte innecesario de residuos orgánicos domésticos, estableciendo una rutina de mantenimiento responsable con el entorno.

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