Rodamientos de madera de guayacán resolvieron las fallas técnicas que los metales no pudieron, permitiendo generar energía constante sin dañar el ecosistema.

Marc Nering construyó en su casa de la provincia canadiense de Columbia Británica una rueda hidráulica de aluminio capaz de generar 36 kilovatios por hora al día. A diferencia de los sistemas solares o eólicos convencionales, esta microcentral doméstica aprovecha la corriente del río Cheakamus de forma constante, eliminando la necesidad de instalar costosos bancos de baterías o construir represas.

Tras jubilarse, Nering rediseñó antiguos manuales de molinos mediante software moderno para crear una estructura ligera de aluminio y acero al carbono capaz de soportar la tensión mecánica. El dispositivo descansa sobre una plataforma de hormigón instalada junto al río y genera entre 800 y 900 vatios de forma estable. Con picos de hasta 3 kilovatios, el sistema permite inyectar excedentes a la red eléctrica mediante un convertidor.

Embed - We built a Hydroelectric Waterwheel

Rodamientos de madera y la solución a la filtración de agua Para alcanzar una generación significativa, el agua del río debe alcanzar una velocidad de al menos tres metros por segundo. Esta exigencia técnica es el único límite real para un sistema que, a diferencia de la energía solar, no depende de las horas de luz ni de las condiciones climáticas externas. La rueda utiliza un generador de imanes permanentes y gira gracias a la fuerza cinética de la corriente, no por una caída de agua artificial.

El desarrollo técnico no estuvo libre de dificultades. Las correas del sistema solían resbalar al mojarse y los rodamientos metálicos fallaban constantemente por la filtración de agua del río. La solución definitiva no llegó con tecnología de punta, sino con una solución muy antigua: rodamientos de madera de guayacán fabricados por una empresa estadounidense. Estos componentes han funcionado sin problemas durante más de dos años, demostrando mayor resistencia que el acero bajo el agua.

image El sistema produce hasta 36 kilovatios-hora diarios sin necesidad de represas, combustible o bancos de baterías. Nering Industries. Para garantizar que la rueda no afectara al salmón migratorio ni al ecosistema local, Nering tuvo que superar un complejo entramado regulatorio que incluyó niveles municipales, provinciales y federales. El proyecto necesitó consultas ambientales y conversaciones con comunidades indígenas para demostrar que el sistema no retiene agua ni funciona como una represa tradicional. No se altera el flujo del río, lo que convenció a los grupos de kayakistas locales. El diseño de esta microcentral ya está siendo integrado en nuevos proyectos energéticos en países como Italia y Chile.