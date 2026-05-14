Islandia redujo la jornada laboral a cuatro días en 2019 y sus resultados sorprenden a toda Europa

Islandia lleva seis años demostrando que la jornada laboral de cuatro días no es una utopía de los más jóvenes, sino un éxito financiero real. Desde 2019, gran parte del país trabaja 36 horas semanales , logrando beneficios que van desde la reducción del estrés hasta una mejora drástica en la economía nacional.

Al principio, muchos temían que trabajar menos horas hundiera la productividad o disparara los costes para las empresas. Sin embargo, la realidad islandesa ha enterrado esos miedos bajo datos sólidos. Hoy, el 86% de los trabajadores del país ya disfruta de este modelo, y los resultados son indiscutibles: la productividad ha subido un 1,5% cada año .

El impacto en las cuentas del Estado es la parte que más sorprende a los escépticos. Mientras la media de crecimiento en Europa se quedó en un 2% en 2025 , la economía islandesa escaló hasta un 4,9% . Esto sucede porque, al tener más tiempo libre, los ciudadanos consumen más en ocio y actividades recreativas, inyectando dinero directamente en la economía local.

Para que esto funcionara, no bastó con cerrar la oficina los viernes. Las empresas y los empleados tuvieron que sentarse a pactar una reorganización total del tiempo . Se eliminaron tareas innecesarias, se acortaron los descansos y se redujo la duración de las reuniones para ir directo al grano. Al final, todos estaban interesados en que el experimento saliera bien, por lo que la cooperación se disparó.

Por qué Islandia pudo lograrlo: tecnología y educación como pilares

La tecnología también ha jugado un papel fundamental en este proceso. Islandia posee una de las redes de internet más avanzadas del continente, lo que facilitó la digitalización de procesos que antes robaban horas de forma ineficiente. Además, la educación en el país ya prepara a los más jóvenes para dominar estas herramientas desde la escuela, lo que facilita su integración inmediata al mercado laboral.

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Menos estrés, más igualdad: el impacto social de trabajar cuatro días

Más allá del dinero, el bienestar social es el gran ganador de esta reforma estructural. Los trabajadores informan de una reducción drástica del estrés y una mayor conciliación familiar. Como dato extra, este modelo ha impulsado la igualdad de género, ya que ahora más hombres participan de forma activa en las tareas del hogar. Es, en definitiva, el adiós definitivo al fenómeno del agotamiento laboral o burnout.