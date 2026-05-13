Trump llegó a China para mantener una cumbre bilateral con Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping , mantendrá este jueves un encuentro oficial con su par estadounidense, Donald Trump , en la ciudad de Beijing , en lo que representa la primera reunión formal entre ambos mandatarios.

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La cumbre bilateral se desarrollará en el marco de la visita oficial de Trump a China, considerada un hecho de alto impacto diplomático por el contexto internacional y la relación estratégica entre las dos principales potencias mundiales.

Antes del inicio de las conversaciones, Xi Jinping encabezará una ceremonia de bienvenida para Donald Trump frente al Gran Salón del Pueblo , según confirmaron las autoridades del gobierno chino.

La visita del mandatario estadounidense se extenderá hasta el próximo viernes y marca el regreso de un presidente de Estados Unidos a China tras nueve años sin viajes presidenciales de ese nivel. Además, se trata de la segunda visita de Trump al país asiático desde noviembre de 2017, cuando viajó a Beijing durante su primer mandato en la Casa Blanca.

El presidente de China, Xi Jinping, saludando a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en la ceremonia de bienvenida este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín (China).

El presidente de China, Xi Jinping, saludando a su homólogo de EE.UU., Donald Trump en Pekín

Qué temas abordarán China y Estados Unidos

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, ambos líderes mantendrán un intercambio de opiniones sobre temas considerados prioritarios para la agenda internacional.

Entre los principales ejes del encuentro aparecen las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos, además de cuestiones vinculadas con la paz mundial, el desarrollo global y otros desafíos internacionales.

La reunión entre Xi Jinping y Donald Trump genera expectativa por el impacto que podría tener en la relación diplomática, comercial y geopolítica entre ambas potencias.