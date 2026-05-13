13 de mayo de 2026 - 23:25

Israel: la coalición de Netanyahu presentó un proyecto para disolver el Parlamento

La iniciativa fue presentada por el presidente de la coalición oficialista y podría habilitar elecciones anticipadas en Israel antes de octubre de 2026.

Parlamento israelí.

Parlamento israelí.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La coalición que sostiene al primer ministro Benjamin Netanyahu presentó este miércoles una iniciativa para disolver el Parlamento israelí y habilitar el camino hacia una eventual elección anticipada en Israel.

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El proyecto fue impulsado por Ofir Katz, presidente de la coalición oficialista, junto a líderes de las distintas facciones que integran el Gobierno. La propuesta establece que la fecha de los posibles comicios deberá definirse posteriormente en el Comité de la Cámara del Knesset, el Parlamento israelí.

Actualmente, el mandato legislativo finaliza en octubre de 2026, aunque la nueva iniciativa plantea acortar ese período y abrir un escenario político anticipado en medio de una creciente tensión interna.

Crecen las críticas contra el Gobierno de Netanyahu

La administración encabezada por Netanyahu, considerada por distintos sectores como una de las más conservadoras y de extrema derecha en la historia de Israel, asumió en diciembre de 2022 y desde entonces enfrenta fuertes cuestionamientos políticos y sociales.

En los últimos meses se multiplicaron las manifestaciones contra el Gobierno israelí, con reclamos vinculados tanto a las causas de corrupción que involucran al primer ministro como al manejo de la seguridad nacional tras el ataque de Hamas ocurrido en octubre de 2023.

Ese ataque dejó cerca de 1.200 muertos y generó una profunda crisis política y social dentro de Israel, donde sectores opositores responsabilizan al Gobierno por no haber logrado prevenir la ofensiva.

El Parlamento israelí podría definir elecciones anticipadas

De avanzar la iniciativa oficialista, el Parlamento israelí deberá debatir la disolución anticipada del mandato legislativo y posteriormente establecer el calendario electoral.

La propuesta abre un nuevo escenario de incertidumbre política en Israel y podría modificar de manera significativa el cronograma institucional previsto originalmente para 2026.

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