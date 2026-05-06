Histórico: Argentina e Israel tendrán su primer vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv

La Argentina e Israel quedarán conectados por primera vez en la historia a través de un vuelo directo, luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobara la programación horaria presentada por la aerolínea El Al Israel Airlines para operar la ruta entre Buenos Aires y Tel Aviv .

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra dentro de un círculo rojo

El nuevo servicio, que comenzará a funcionar a fines de 2026, permitirá unir ambas ciudades sin escalas, reduciendo significativamente los tiempos de traslado y eliminando la necesidad de conexiones intermedias, una limitación histórica en el vínculo aéreo entre ambos países.

Según la planificación oficial, la operación contará con dos frecuencias semanales, cubriendo el trayecto Tel Aviv–Buenos Aires (Ezeiza) y su correspondiente regreso. Los vuelos que partan de la capital argentina lo harán los días lunes y miércoles, utilizando aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, configuradas con una capacidad de 271 asientos, orientadas a cubrir tanto demanda turística como corporativa.

El vuelo inaugural está programado para el 29 de noviembre de 2026, con salida desde Tel Aviv, marcando el inicio formal de una ruta largamente esperada por autoridades, operadores turísticos y comunidades empresariales de ambos países.

La puesta en marcha de esta conexión directa representa un punto de inflexión en la relación aerocomercial entre Argentina e Israel. Hasta ahora, los pasajeros debían realizar escalas en Europa o América del Norte, lo que implicaba trayectos más largos y mayores costos operativos.

Con este nuevo enlace, el tiempo total de viaje se reducirá considerablemente, generando un impacto directo en la competitividad del transporte aéreo entre ambos mercados y en la dinámica de los intercambios bilaterales.

Fuentes del sector destacan que la ruta no solo responde a una demanda acumulada por años, sino que también se alinea con tendencias globales orientadas a la expansión de vuelos de largo alcance sin escalas mediante aeronaves de última generación, como el Dreamliner, especialmente diseñadas para este tipo de trayectos.

El rol clave del acuerdo de Cielos Abiertos

La concreción del vuelo directo es consecuencia directa del acuerdo de Cielos Abiertos firmado entre Argentina e Israel, instrumento que permitió modernizar el marco regulatorio aerocomercial entre ambos países.

Este acuerdo, alcanzado durante la reciente gira oficial del presidente Javier Milei a Israel, habilitó una ampliación sustancial de las condiciones operativas para aerolíneas de ambas naciones, facilitando la apertura de nuevas rutas, el incremento de frecuencias y la incorporación de operadores.

En ese contexto, la conexión directa fue uno de los anuncios más relevantes del viaje presidencial, ahora materializado con la aprobación técnica por parte de la ANAC y el cronograma operativo de El Al.

La política de “cielos abiertos” promovida por el Gobierno argentino busca, además, fomentar la competencia en el mercado aerocomercial, reducir costos y ampliar la oferta de destinos internacionales disponibles para los pasajeros.

Impacto económico, turístico y estratégico

El establecimiento de un puente aéreo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv tiene implicancias que trascienden lo estrictamente logístico. Se espera que la nueva ruta impulse significativamente:

El turismo bilateral, facilitando el flujo de visitantes entre ambos países

Los negocios e inversiones, al acortar distancias para intercambios comerciales

Los vínculos culturales y académicos, especialmente entre comunidades con lazos históricos

La cooperación tecnológica, en sectores donde Israel es un actor global relevante

Asimismo, el vuelo directo podría consolidar a Buenos Aires como un hub regional para conexiones hacia Sudamérica desde Medio Oriente, ampliando las posibilidades de tránsito para pasajeros de otros países de la región.

La habilitación de esta ruta se inscribe dentro de una estrategia más amplia de apertura del mercado aéreo impulsada por la actual administración, orientada a integrar a la Argentina en los circuitos globales de conectividad.

Desde el Gobierno destacan que el objetivo es avanzar hacia un sistema más dinámico y competitivo, con mayor presencia de aerolíneas internacionales y una red de rutas más diversificada.

En ese marco, el vuelo directo a Israel se presenta como uno de los desarrollos más emblemáticos de esta política, tanto por su valor simbólico como por su impacto concreto en la conectividad internacional.

Con esta decisión, Argentina suma una conexión estratégica de largo alcance que no solo reduce distancias geográficas, sino que refuerza un vínculo bilateral en plena expansión, proyectando nuevas oportunidades en el escenario internacional.