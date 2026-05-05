Es la computadora más barata de Apple, pero llegó a su fin: el drástico cambio que sufrió la Mac Mini

Potente, pequeña y, sobre todo, barata. Así es la famosa MacMini de Apple que ahora acaba de perder una de esas características tan apreciadas.

En un movimiento que redefine el acceso a su ecosistema de computadoras de escritorio, Apple ha dejado de ofrecer de forma oficial el Mac Mini con 256 GB de almacenamiento en todos los mercados. Esta decisión elimina la configuración que históricamente servía como la puerta de entrada más económica a la línea Mac, lo que modifica drásticamente el presupuesto necesario para nuevos usuarios.

Hasta hace poco, los consumidores podían adquirir un Mac Mini con chip M4 por un precio inicial de 599 dólares en Estados Unidos. Con la desaparición de la variante de 256 GB, el nuevo escalón de entrada comienza ahora en los 799 dólares , correspondiente al modelo con chip M4, 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento . Aunque la versión de 512 GB ha mantenido su precio anterior, la eliminación de la opción inferior supone un incremento real del 33% en la inversión mínima para adquirir este dispositivo.

En Argentina su precio era relativamente accesible, aunque muy por encima del valor que tenía en Estados Unidos. Al cambio actual afuera cuesta menos de $900 mil, y aquí se consigue por casi $1,5 millones en su modelo base.

Aunque Apple no ha emitido un comunicado oficial específico sobre esta eliminación, el trasfondo técnico y comercial parece estar ligado a la cadena de suministro y al cambio de prioridades en la industria. El CEO de la compañía, Tim Cook , reconoció recientemente limitaciones de oferta y anticipó que Apple enfrentará costes de memoria significativamente más altos en el trimestre actual.

A esto se suma una demanda superior a la prevista para el Mac Mini, impulsada en gran medida por su uso en aplicaciones de inteligencia artificial. El dispositivo se ha posicionado como una plataforma relevante para ejecutar herramientas avanzadas y agentes de IA, lo que presiona la disponibilidad de componentes clave como los chips de memoria, cuya competencia ha crecido debido a la expansión de los centros de datos.

Los principales perjudicados

La desaparición de la versión de 256 GB no es un cambio menor para los sectores que priorizan el coste, como estudiantes, desarrolladores novatos y pequeños equipos de trabajo. Para estos perfiles, el Mac Mini representaba la opción ideal para ingresar al entorno de Apple sin realizar la inversión que requieren modelos superiores como el Mac Studio, que parte de los 2 mil dólares en ciertos mercados.

MacMini de Apple El modelo base de 256GB de la MacMini de Apple ya no estará disponible. Gentileza

Curiosamente, esta medida no afecta a las configuraciones más avanzadas. Los modelos equipados con el chip M4 Pro ya partían de una configuración mínima de 512 GB, por lo que el impacto se concentra exclusivamente en el usuario que busca la opción más básica y compacta del catálogo.

Esta reestructuración del catálogo refleja una tendencia clara: en un mercado donde la IA exige mayor capacidad de hardware y los componentes se encarecen, el concepto de "Mac económico" parece estar alejándose de los presupuestos más ajustados.

La alternativa barata

Los que busquen una nueva computadora barata de Apple pueden lanzarse al MacBook Neo.

MacBook Neo desde 599 dólares: nueva opción accesible MacBook Neo desde 599 dólares: nueva opción accesible Gentileza / The Verge

Esta computadora portátil de perfil accesible arranca desde los 599 dólares y que apunta a captar nuevos usuarios dentro del ecosistema de la marca. no es tan potente ni tan versátil como el Mac Mini, pero sí tiene integrada pantalla y teclado. Eso sí, el Macbook Neo solo tiene 8GB de RAM y aunque puede pasar de 256GB de almacenamiento a 512GB, la memoria no aumenta.