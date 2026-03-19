El histórico iPhone que llega a su final: la decisión de Apple que deja expuestos a miles de usuarios

El dispositivo entra en la lista de equipos obsoletos, lo que implica el cese total de reparaciones autorizadas y una mayor vulnerabilidad ante ataques informáticos.

Apple puso fin oficialmente al ciclo de vida del iPhone 5 este 17 de marzo de 2026. El gigante de Cupertino incluyó al icónico smartphone en su lista de dispositivos obsoletos, cerrando todas las líneas de producción y cancelando cualquier tipo de soporte técnico o reparación oficial para los usuarios que todavía conservan este modelo.

La decisión marca el cierre total del soporte técnico para un teléfono que debutó originalmente en el año 2012. Al entrar en la categoría de "obsoleto", un término que Apple reserva específicamente para equipos con más de siete años de antigüedad, el fabricante deja de ofrecer repuestos originales y servicio técnico autorizado. Esto significa que, ante un fallo sencillo o la necesidad de cambiar la batería, los propietarios ya no podrán acudir a las tiendas oficiales para obtener asistencia.

image El impacto de quedar fuera del soporte oficial Más allá de la imposibilidad física de reparar el hardware con piezas originales, el mayor peligro para los usuarios reside en el software. La falta de actualizaciones de seguridad aumenta drásticamente la vulnerabilidad del dispositivo frente a posibles ataques y fallos críticos del sistema operativo. En la práctica, utilizar un iPhone 5 hoy expone los datos personales debido a que los parches de protección han dejado de existir de forma definitiva para esta arquitectura.

Por qué el iPhone 5 fue uno de los modelos más significativos para Apple El iPhone 5 no fue un modelo cualquiera en la cronología de la empresa; representó uno de los avances más significativos en la historia de la marca. Fue el encargado de introducir el conector Lightning, reemplazando la antigua interfaz de 30 pines, y marcó el camino del diseño para las generaciones posteriores con su cuerpo delgado y pantalla Retina. Además, se lo recuerda por ser el primer iPhone con conectividad LTE y el último smartphone de la compañía en utilizar una arquitectura de 32 bits.

image Mientras Apple enfoca sus esfuerzos actuales en el desarrollo de pantallas plegables y en el lanzamiento del futuro iPhone 17, el alejamiento de su pasado se vuelve total. El cierre de estas líneas de producción no solo afecta al suministro de piezas, sino que retira del mercado un dispositivo que definió los estándares de la telefonía móvil moderna durante más de una década. La recomendación para quienes aún posean uno es migrar a equipos con soporte activo para evitar riesgos de ciberseguridad.