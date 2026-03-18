La psicología destaca el único color que utilizan las personas que dominan cualquier ambiente

Basta entrar a una reunión, una fiesta o una entrevista para notar que algunas personas parecen adueñarse del clima. En esa primera lectura influyen la postura, la ropa y la expresión, pero también el color. Dentro de la psicología del color, el que más se repite cuando se habla de dominancia , estatus y presencia social es el rojo .

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Revisiones académicas y experimentos en percepción coinciden en que verlo sobre una persona, o incluso cerca de ella, tiende a intensificar la impresión de poder y control.

No es casualidad que el rojo aparezca ligado a señales de alerta, jerarquía o intensidad en tantos contextos. Una revisión amplia sobre color y funcionamiento psicológico señala que, al observar rojo en uno mismo o en otros, aumentan las valoraciones de agresividad y dominancia .

A eso se suma otra línea de estudios que encontró una asociación implícita entre el rojo y el alto estatus social en distintos contextos culturales, incluso cuando se lo comparó con blanco, gris, verde y azul.

Dicho de otro modo, el rojo no solo llama la atención: también empuja una interpretación concreta. Hace que la persona parezca con más rango, más seguridad o más capacidad de imponerse.

Por eso funciona tan bien en prendas que ocupan un lugar central en la imagen, como un blazer, una camisa, un vestido o incluso un detalle fuerte cerca del rostro.

Lo que muestran los estudios sobre la impresión inicial

Los datos más específicos van en la misma dirección. Un estudio experimental halló que los hombres vestidos de rojo fueron percibidos como más dominantes, más agresivos y más asociados al enojo que los mismos estímulos en azul o gris. Lo interesante es que ese efecto apareció incluso fuera de situaciones competitivas, o sea, en simples juicios sobre desconocidos.

Más cerca en el tiempo, otra investigación mostró que un fondo rojo aumenta la probabilidad de que un rostro ambiguo sea leído como más dominante que si aparece con fondo verde o gris.

Ese sesgo también se trasladó a figuras geométricas, lo que sugiere que el efecto del rojo no depende solo del rostro o de la personalidad percibida, sino de la experiencia visual del color en sí.

Dominar no siempre significa gustar más

Ahora bien, conviene hacer una aclaración importante. “Dominar un ambiente” no es exactamente lo mismo que caer bien. La misma evidencia que vincula al rojo con poder también lo conecta con lecturas de agresión, amenaza o intensidad excesiva. En otras palabras, puede volver a alguien más impactante, aunque no necesariamente más cálido.