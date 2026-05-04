Según la psicología, las personas que llegan a los 40 sin amigos cercanos vivieron este patrón emocional durante años.

La imagen del adulto sin amigos cercanos suele asociarse a dificultades sociales o rasgos de personalidad negativos. Sin embargo, distintas investigaciones en psicología social y del desarrollo coinciden en que la explicación es más compleja: muchas de estas personas sostuvieron durante años vínculos desiguales que terminaron por desgastarse.

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Un estudio realizado por los investigadores Nienke M. M. J. C. van Tilburg y Theo G. van Tilburg , publicado en la revista Personal Relationships, analizó el vínculo entre soledad y reciprocidad en amistades.

Los autores concluyeron que las personas que perciben un desequilibrio en sus relaciones presentan mayores niveles de soledad . Este hallazgo refuerza la idea de que no es la ausencia de habilidades sociales lo que explica el aislamiento, sino la calidad de los vínculos sostenidos en el tiempo.

Otro trabajo clave, desarrollado por Alex Pentland y su equipo en el Massachusetts Institute of Technology , analizó patrones de interacción social y detectó que muchas relaciones no son completamente recíprocas.

En línea con estos hallazgos, un estudio publicado en la revista PLOS ONE por Jia Wei y colegas encontró que una gran proporción de las amistades percibidas como mutuas en realidad no lo son, lo que evidencia una tendencia a sobreestimar la reciprocidad en los vínculos. Este tipo de relaciones, sostenidas durante años, tienden a depender del esfuerzo de una sola persona. Cuando ese esfuerzo cesa, el vínculo simplemente se diluye.

El desgaste emocional como punto de quiebre

La psicología también identifica un proceso progresivo de desgaste. No suele haber rupturas abruptas, sino un alejamiento paulatino. Investigaciones de William J. Chopik, publicadas en Personal Relationships, señalan que la calidad de las relaciones es un predictor más fuerte del bienestar que la cantidad de vínculos.

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Esto implica que sostener amistades poco equilibradas no solo genera frustración, sino que también impacta negativamente en la salud emocional, lo que lleva a muchas personas a reducir su círculo social con el tiempo.

Menos amigos, pero vínculos más significativos

Un estudio longitudinal liderado por W. Andrew Achenbaum y otros especialistas en envejecimiento social, publicado en Journal of Aging Studies, analizó cómo evolucionan las amistades a lo largo de la vida.

Los resultados muestran que, aunque disminuye la cantidad de amigos cercanos con la edad, aumenta la satisfacción con los vínculos que se mantienen, lo que sugiere una mayor selectividad en la adultez.

En la misma línea, la teoría de la selectividad socioemocional desarrollada por Laura L. Carstensen sostiene que las personas priorizan relaciones emocionalmente significativas a medida que envejecen, reduciendo su red social de forma deliberada.

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Por último, los especialistas coinciden en que este fenómeno no es repentino, sino que se construye a lo largo del tiempo a partir de patrones repetidos: priorizar a otros, sostener relaciones sin reciprocidad o evitar establecer límites.