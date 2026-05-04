Dejó la universidad hace 40 años, su hija sumó otro título y su nieta empezó su carrera: las tres se graduaron juntas

Mientras la abuela Diana cerraba un ciclo de cuatro décadas, su hija Melissa sumaba un nuevo título en salud y su nieta Hadley iniciaba su carrera profesional.

Diana Flygare, su hija Melissa y su nieta Hadley compartieron el escenario en la Universidad del Valle de Utah para recibir sus diplomas de la promoción 2026. Aunque el evento parece un acto coordinado, la realidad es que se trató de una coincidencia absoluta descubierta apenas meses antes de la ceremonia.

Las tres mujeres obtuvieron sus licenciaturas el pasado 29 de abril en una jornada que cerró décadas de postergaciones y cambios de rumbo personales. Diana Flygare comenzó sus estudios superiores a los 17 años, cuando la institución operaba bajo el nombre de Utah Technical College, pero debió abandonar el aula para asumir un empleo a tiempo completo. Durante casi 40 años, mantuvo un pequeño adorno navideño con la figura de un graduado en su escritorio como único recordatorio físico de su meta pendiente.

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El azar de la salud pública y la psicología El encuentro en la promoción de 2026 no respondió a un proyecto familiar deliberado, sino al resultado de trayectorias académicas que colisionaron por casualidad absoluta. Melissa Davis, la madre, ya poseía títulos de grado y maestría en inglés, pero optó por regresar a la universidad para especializarse en salud pública y nutrición. Ella trabaja administrativamente en la misma institución y simplemente buscaba una transición hacia temas de acceso alimentario cuando notó que sus tiempos de cursada coincidían con los de su madre y su hija.

Por su parte, la nieta Hadley Davis transitaba su propio camino académico en la carrera de psicología, el mismo título que finalmente alcanzó su abuela Diana. La familia recién cobró dimensión de la coincidencia técnica en diciembre pasado, durante una charla informal donde descubrieron que las tres cumplirían los requisitos de graduación en el mismo semestre. No existió un pacto de estudio conjunto ni una inscripción coordinada para forzar este evento en el campus de Orem.

image La ceremonia formalizó tres objetivos diferentes bajo un mismo birrete. Mientras Diana finalmente cumplió el sueño de obtener su primer título universitario tras cuatro décadas de espera, su hija Melissa sumó una nueva credencial a su perfil profesional y su nieta Hadley inició su etapa de licenciada. El éxito de este logro reside en tres procesos de aprendizaje autónomos que funcionaron de manera independiente hasta el último semestre.