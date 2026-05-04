Chau a los vidrios polarizados: se confirmó la nueva ley y habrá multas severas

Manejar con vidrios oscuros puede tener un alto impacto en la economía. El nuevo reglamento de tránsito, vigente desde este abril, elimina la tolerancia para materiales que bloqueen la visibilidad hacia el interior del vehículo. Los conductores deben ajustar sus unidades antes de enfrentar operativos y sanciones severas.

La medida responde a una campaña de seguridad vial que busca claridad en la vigilancia de las calles . Aunque muchos eligen el polarizado por privacidad o defensa solar, la autoridad prioriza que los agentes vean quién viaja dentro del coche. Esta restricción se aplica de forma general en todo el territorio estatal desde este mes.

Las multas dependen de la gravedad y la reglamentación municipal . Esta medida originaria de México posee un rango que comienza en 350 pesos mexicanos para infracciones leves , pero escala hasta los 13 mil pesos en casos críticos. Esta cifra se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para el periodo 2026, alcanzando las 110 unidades de sanción.

Además del polarizado, el reglamento castiga el ocultar o modificar placas de circulación y el uso de aditamentos no autorizados. La normativa busca reducir los riesgos para peatones y conductores. Estas conductas se consideran de alto rango dentro del catálogo de infracciones del Estado de Hidalgo.

Transparencia total como requisito de circulación

La prohibición afecta a cualquier material que impida la visibilidad desde el exterior. No es una cuestión estética, sino una exigencia técnica que debe cumplirse para circular. Los ajustes en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial obligan a una revisión inmediata de los cristales laterales y traseros para evitar la multa.

image

Durante mayo, los operativos de tránsito intensificarán la revisión de los niveles de oscurecimiento. La recomendación es retirar láminas o películas plásticas que no cumplan con los estándares de transparencia. Ignorar esta disposición resulta en un golpe financiero considerable para los propietarios de unidades particulares y de transporte.

El cumplimiento de esta ley moderniza la seguridad en el estado. Al igual que la actualización de documentos, la visibilidad de la cabina es ahora un requisito indispensable. Las autoridades locales aplican estas sanciones tras la publicación oficial del decreto que marca el fin de los cristales oscuros en la región.