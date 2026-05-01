Multas masivas para hinchas de la Lepra en el Malvinas: el club aseguró que "se hará cargo" y puso horarios de atención

La Lepra mendocina venció 4 a 1 a Guaira de Venezuela por la Copa Libertadores. Tras el partido, el club anunció que pagará las multas de tránsito que le hicieron a los socios en las inmediaciones del estadio.

La noche del jueves fue una verdadera fiesta para Independiente Rivadavia que en el marco de la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores de América, demostró su jerarquía y goleó por 4 a 1 a Guaira de Venezuela en el estadio Malvinas Argentinas.

La figura indiscutida del encuentro fue Arce, quien se despachó con un triplete, mientras que Villa completó la cuenta desde el punto del penal. Para el conjunto venezolano, el descuento llegó de la mano de Ortiz.

Copa Libertadores-Independiente Rivadavia vs La Guaira Sebastián Villa festeja su gol de penal junto al paraguayo Alex Arce, en el duelo que Independiente Rivadavia está venciendo al conjunto venezolano. Ramiro Gómez

El club se hará cargo de las multas de los socios Sin embargo, la noticia que trascendió lo deportivo ocurrió apenas finalizado el partido. Simpatizantes se encontraron con infracciones de tránsito en los alrededores del parque por lo que la institución lanzó un comunicado en sus redes sociales diciendo que se hará cargo de pagar las multas de sus socios.

"En Independiente Rivadavia la fiesta es completa y a nuestra gente la cuidamos", dice el texto difundido por el club que luego agrega: "Si sos socio de CSIR, estuviste esta noche en las inmediaciones del Estadio Malvinas Argentinas y el Gobierno de Mendoza te labró una multa, acercate a la secretaria con el acta. De esto nos hacemos cargo nosotros. Al hincha lo defiende su club".