Desde el entorno de Boca insisten por Sebastián Villa, figura de la Lepra: "En este equipo sería un as"

La carrera de Sebastián Villa vivió un repunte increíble desde que arribó a Independiente Rivadavia. Se convirtió en el capitán, líder y bandera de un equipo que no se cansa de hacer historia. Por eso, sigue llamando la atención en Boca Juniors, su antiguo club.

En esta ocasión el que habló del colombiano fue un coterráneo: Mauricio Serna, que integró el Consejo de Fútbol de Boca desde 2020 hasta el año pasado, cuando Riquelme decidió disolverlo. En diálogo con Planeta Bostero, llenó de elogios al extremo, y lanzó que quiere verlo de regreso con la azul y oro.

Chicho no esquivó la consulta del panel sobre el capitán Leproso, y lanzó que " En este equipo sería un as, no un refuerzo más, sino 'el refuerzo'", dejando abierta la puerta para un posible traspaso desde Independiente Rivadavia.

Luego, en ese sentido también expresó que no perdería tiempo para presentar una oferta, luego de los rumores que vincularon a ambas partes (inclusive a River Plate), en el comienzo del año. "Me encanta como está jugando, si estuviera en mis manos ya lo hubiera sentado a negociar, me gustaría verlo nuevamente en el club" , contó.

En esa misma charla, el exdirectivo de Boca calificó el presente de Juan Román Riquelme como "indudablemente el mejor momento de su presidencia", al tiempo que defendió la determinación de sostener a Claudio Úbeda a pesar de las fuertes críticas internas y del periodismo.

Sobre este tema, Serna aseguró: "Desde la prensa fueron muy crueles con Claudio, por suerte lo bancaron y le dieron confianza. Hoy se ve el resultado. Ampliarle el contrato a Úbeda no debería estar en tela de juicio, habría que hacerle un vínculo de 18 meses, aunque yo no me subo al auto del triunfo porque nunca pensé que él podía ser el técnico de Boca, a nadie se le pasaba por la cabeza".

Por otro lado, también se dio el espacio para aclarar que no hubo conflictos con Nahuel Molina Lucero, que se fue del club en el inicio del período de Riquelme en medio de múltiples rumores. "Nunca hubo pelea con Molina, la dirigencia anterior no lo renovó y cuando asumimos le quedaban tan solo seis meses de contrato. Después resulta que el problema era nuestro. Estoy seguro que tuvimos muchas equivocaciones, pero también muchos aciertos".