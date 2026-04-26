La aplanadora futbolística de Alfredo Berti: Independiente Rivadavia

La superioridad de Independiente Rivadavia frente a su histórico rival quedó reflejada en una goleada contundente ante Gimnasia y Esgrima .: 5 a 1 . Un partido muy esperado durante la semana, que generó grandes expectativas por el presente de ambos equipos y por el reencuentro entre dos históricos del fútbol mendocino en la Liga Profesional, después de 44 años sin cruzarse en la máxima categoría.

Video: los goles de Independiente Rivadavia que bailó y goleó por 5-1 a Gimnasia en el superclásico de Mendoza

Histórica goleada de Independiente Rivadavia en el clásico: baile y fiesta en el Gargantini

Un encumbrado Independiente llegaba en un momento óptimo: líder del campeonato Apertura y protagonista en la Copa Libertadores . Una verdadera aplanadora futbolística, que recibía a su clásico rival en el Gargantini con la intención de reafirmar su presente . La última vez que se habían enfrentado fue en 2022, en Primera Nacional, con victorias para el Lobo.

Hoy, sin embargo, las realidades son muy distintas. La Lepra aparece como un equipo consolidado, con funcionamiento y confianza, mientras que Gimnasia, recién ascendido, pelea por afirmarse en la categoría. El Lobo, conducido por Darío Franco (en sus primeros partidos al frente) llegaba en crecimiento, pero terminó sufriendo un duro golpe ante la jerarquía del rival.

Independiente mantiene su identidad sin importar el adversario: el equipo se impone desde el juego, la intensidad y los resultados. Como repite su entrenador, la idea es ir “partido a partido”, una filosofía que sostiene el buen presente del equipo.

El Gargantini fue una fiesta y gran parte del Parque vivió una noche de celebración. Para el equipo, fue un triunfo de peso, aunque el calendario no da respiro y ya aparecen nuevos compromisos. En ese sentido, este Independiente de Berti parece no detenerse: festejos breves y enfoque inmediato en lo que viene.

image Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia Ramiro Gómez

La mirada de Berti: carácter y funcionamiento

Tras el encuentro, el entrenador Alfredo Berti destacó el rendimiento del equipo con su habitual mesura:

“Una muestra de carácter del equipo de vuelta. Nos convierten muy rápido en un clásico con muchas pulsaciones y había mucho deseo de ganar, pero creo que el equipo nunca perdió la compostura”, señaló.

Y agregó: “A medida que pasaban los minutos empezamos a tener el control del juego. Tuvimos muchas oportunidades antes del primer gol y en el segundo tiempo el equipo justificó el triunfo”.

Consultado sobre cómo sostiene un equipo tan sólido en todas sus líneas, Berti explicó: “Semana a semana hay muy buena competencia interna, todos quieren estar disponibles. Eso en los entrenamientos se potencia todos los días”.

image Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima Ramiro Gómez

Un plantel en crecimiento constante

También remarcó el espíritu del plantel: “Es un grupo con mucho carácter, que siempre está mejorando. Hay juventud, experiencia y un gran compromiso. El equipo todavía no tiene techo. Hoy sorteamos un clásico rival y lo ganamos con contundencia, ahora hay que pensar en lo que viene”.

Sobre el presente del equipo y la gestión de la seguidilla de competencias, el técnico fue claro: “Nosotros le damos mucha trascendencia a todos los torneos: local, Copa Argentina y Libertadores. Vamos partido a partido, esa es nuestra filosofía. Los jugadores tienen ese compromiso, no se juega un torneo con más ganas que otro”.

Finalmente, valoró el momento del equipo y el vínculo con la gente: “Disfruto mucho con los futbolistas y con la gente. Hay una pasión muy fuerte. El hincha se siente identificado y los jugadores lo viven como finales. Eso nos hace crecer. Queríamos ganar para quedar primeros y es un buen premio por todo lo que vienen haciendo”, expresó.

Un momento histórico para Independiente

Alfredo Berti y sus dirigidos atraviesan un momento extraordinario, posiblemente el más importantes en la historia reciente de Independiente Rivadavia. El equipo no solo obtuvo resultados, sino que se consolidó en la élite del fútbol argentino, ganándose respeto a base de juego, regularidad y triunfos contundentes.